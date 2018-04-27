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Öztürk’e ziyaretler sürüyor

Körfez Ticaret Odası’nın yeni başkanı Recep Öztürk’e tebrik ziyaretleri devam ediyor. Öztürk, geçtiğimiz günlerde de kent genelindeki çeşitli STK’ların yönetimlerini ağırladı.

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5 Nisan’da komite seçimlerini, 11 Nisan’da ise meclis divanı seçiminin yapıldığı Körfez Ticaret Odası’nda başkanlığa seçilen Recep Öztürk, tebrik ziyaretlerini kabule devam ediyor. Özellikle ilçedeki sivil toplum kuruluşları yaptıkları ziyaretlerle Öztürk ile bir araya gelerek oda başkanlığına seçilmesi dolayısıyla kendisini kutluyor.

STK’LARDAN ZİYARET

KTO Başkanı Recep Öztürk, son olarak Körfez Esnaf ve Kefalet Kooperatif Başkanı Ferit Kır, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik, Hereke Kamyoncular Kooperatif Başkanı Ünal Çağıl ve Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Köksal Kara ile yönetimlerini ayrı ayrı kabul etti.

Bugün 16:53 TSİ - Ekonomi

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