Öztürk’e ziyaretler sürüyor

5 Nisan’da komite seçimlerini, 11 Nisan’da ise meclis divanı seçiminin yapıldığı Körfez Ticaret Odası’nda başkanlığa seçilen Recep Öztürk, tebrik ziyaretlerini kabule devam ediyor. Özellikle ilçedeki sivil toplum kuruluşları yaptıkları ziyaretlerle Öztürk ile bir araya gelerek oda başkanlığına seçilmesi dolayısıyla kendisini kutluyor.
STK’LARDAN ZİYARET
KTO Başkanı Recep Öztürk, son olarak Körfez Esnaf ve Kefalet Kooperatif Başkanı Ferit Kır, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik, Hereke Kamyoncular Kooperatif Başkanı Ünal Çağıl ve Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Köksal Kara ile yönetimlerini ayrı ayrı kabul etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz