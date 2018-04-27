Ekonomik güven endeksi açıklandı!

Buna göre nisan ayında endeks 98,3 oldu. Ekonomik güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında azalarak 100,2 değerinden 98,3 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.