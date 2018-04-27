TMSF Kurulu üyeliklerine atama

Buna göre, TMSF İkinci Başkanlığına Ali Altıntaş, Kurul üyeliğine ise Halil İbrahim Akyıldız getirildi. Söz konusu atamalar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 113 ve 125'inci maddelerine göre, 9 Nisan'da Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.