Buna göre, TMSF İkinci Başkanlığına Ali Altıntaş, Kurul üyeliğine ise Halil İbrahim Akyıldız getirildi. Söz konusu atamalar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 113 ve 125'inci maddelerine göre, 9 Nisan'da Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.
Bugün 16:55 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:56 TSİ )
TMSF Kurulu üyeliklerine atama
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyeliklerine ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Bugün 16:55 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz