Elbistan Şeker Fabrikası ihalesi sonuçlandı

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, İskur Tekstil Enerji, Albayrak Turizm Seyahat AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Mutlucan Tuz Madencilik AŞ, Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ-Sterk Plast Ortak Girişim Grubu katıldı.

KAZANAN DUYURULACAK

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. İki elemeli tur sonrasında yapılan açık artırmada başlangıç tutarı 297 milyon lira, asgari artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi. Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 297 milyon lirayla Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ verdi. Teknik olarak biten ihalenin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.