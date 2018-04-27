CHP Derince'de istifa!

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CHP Derince örgütünde ilçe yönetiminde bulunan Orkun Utkubaş, milletvekili aday adayı olabilmek için ilçe yönetiminden istifa etti. Utkubaş'ın 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimlerde gençlik kotasından milletvekilliği aday adayı olacağı öğrenildi.