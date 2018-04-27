CHP Derince örgütünde ilçe yönetiminde bulunan Orkun Utkubaş, milletvekili aday adayı olabilmek için ilçe yönetiminden istifa etti. Utkubaş'ın 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimlerde gençlik kotasından milletvekilliği aday adayı olacağı öğrenildi.
Bugün 16:56 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:33 TSİ )
CHP Derince'de istifa!
CHP Derince ilçe yönetiminde bulunan Avukat Orkun Utkubaş, milletvekilliği aday adaylığı için ilçe yönetiminden istifa etti.
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Bugün 16:56 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz