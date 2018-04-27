Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar AKP’den milletvekili aday adayı olmak için resmi başvuruda bulundu. Çokyaşar resmi başvurusunu Kocaeli’denyapsa da Ankara milletvekilliği için form teslim etti. Ahmet Çokyaşar’ın resmi başvurusunu AKP Milletvekili Aday Adayı Komisyonu Başkanı Ahmet Berberoğlu alırken, Çokyaşar’ın destekçileri de başvuru sırasında hazır bulundu. Çokyaşar başvuru sonrası yaptığı kısa açıklamada, “Hayırlısı olsun. Ankara’dan aday adayıyız” değerlendirmesinde bulundu.
Bugün 17:07 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:11 TSİ )
Çokyaşar Ankara için başvurdu
Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar AKP’den milletvekili aday adayı olmak için resmi başvuruda bulundu. Çokyaşar resmi başvurusunu Kocaeli’den yapsa da Ankara milletvekilliği için form teslim etti.
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Bugün 17:07 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz