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Çokyaşar Ankara için başvurdu

Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar AKP’den milletvekili aday adayı olmak için resmi başvuruda bulundu. Çokyaşar resmi başvurusunu Kocaeli’den yapsa da Ankara milletvekilliği için form teslim etti.

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Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar AKP’den milletvekili aday adayı olmak için resmi başvuruda bulundu. Çokyaşar resmi başvurusunu Kocaeli’denyapsa da Ankara milletvekilliği için form teslim etti. Ahmet Çokyaşar’ın resmi başvurusunu AKP Milletvekili Aday Adayı Komisyonu Başkanı Ahmet Berberoğlu alırken, Çokyaşar’ın destekçileri de başvuru sırasında hazır bulundu. Çokyaşar başvuru sonrası yaptığı kısa açıklamada, “Hayırlısı olsun. Ankara’dan aday adayıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Bugün 17:07 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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