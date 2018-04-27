Vergi müfettişi, İYİ Parti'den aday olmak için istifa etti

24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan erken seçimler öncesinde milletvekili aday adayı olmak isteyenler, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerindeki görevlerinden bugün saat 17.00'ye kadar istifa etmek durumundaydı. İstifa eden isimlerden biri de Kocaeli'de görev yapan vergi müfettişlerinden İhsan Şahin oldu.

PARTİ ROZETİNİ YILDIZ TAKTI

Şahin, istifasını verdikten sonra İYİ Parti'ye üye olarak aday adayı olacağını ilan etti. Şahin'e parti rozetini İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız taktı.