Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:16 TSİ- Gündem ( G : Bugün 17:56 TSİ )

Vergi müfettişi, İYİ Parti'den aday olmak için istifa etti

Kocaeli'nin vergi müfettişlerinden olan İhsan Şahin, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olmak için memuriyet görevinden istifa etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan erken seçimler öncesinde milletvekili aday adayı olmak isteyenler, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerindeki görevlerinden bugün saat 17.00'ye kadar istifa etmek durumundaydı. İstifa eden isimlerden biri de Kocaeli'de görev yapan vergi müfettişlerinden İhsan Şahin oldu.

PARTİ ROZETİNİ YILDIZ TAKTI

Şahin, istifasını verdikten sonra İYİ Parti'ye üye olarak aday adayı olacağını ilan etti. Şahin'e parti rozetini İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız taktı.

Bugün 17:16 TSİ - Gündem

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım mask
Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım
CHP Kocaeli'de yeni başkan: Hasan Akar mask
CHP Kocaeli'de yeni başkan: Hasan Akar
İş adamı, tecavüzden 13 yıl hapse çarptırıldı! mask
İş adamı, tecavüzden 13 yıl hapse çarptırıldı!
Ufuk Ekinci istifa edip, adaylığını açıkladı! mask
Ufuk Ekinci istifa edip, adaylığını açıkladı!
KOTO üyesi AKP'den vekil aday adayı oldu! mask
KOTO üyesi AKP'den vekil aday adayı oldu!
Halit Çokan, resmi başvurusunu yaptı mask
Halit Çokan, resmi başvurusunu yaptı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti! mask
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti!
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme mask
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti! mask
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti!
Erdoğan'ın acı günü! mask
Erdoğan'ın acı günü!
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor! mask
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor!
İzmit Caddesi'nde feci kaza: 1 yaralı mask
İzmit Caddesi'nde feci kaza: 1 yaralı

GALERİ

Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı mask
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı
Ustalardan ilk Zafer! “3-1” mask
Ustalardan ilk Zafer! “3-1”
Şemsettin Ceyhan istifa etti! mask
Şemsettin Ceyhan istifa etti!
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği… mask
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği…
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR! mask
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR!
Yolda yürürken su kanalına düştü! mask
Yolda yürürken su kanalına düştü!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL