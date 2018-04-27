Değer: AKP’lilerin saldırısı pervasızlık

CHP’li 15 milletvekilinin partilerinden istifa ederek İYİ Parti’ye geçmesi sonrasında başlayan tartışmalı süreç devam ediyor. Söz konusu vekil geçişleri ile İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurması sağlanmış ve bu şekilde 24 Haziran seçimlerine katılmasının önündeki engel de kaldırılmış olmuştu. Bu durum cumhurbaşkanlığı seçimleri için de Meral Akşener’in olası ittifakın adayı olabileceği şeklinde yorumlara sebebiyet vermişti. İYİ Parti’ye geçen milletvekilleri arasında Kocaeli’den Fatma Kaplan Hürriyet de vardı.

AĞIR SÖZLERLE YÜKLENDİLER

Hürriyet’in İYİ Parti’ye geçişi sonrasında AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, kullandıkları ağır ifadelerle Hürriyet’e ve bu transferlere sebep olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenmişlerdi. Özellikle il başkanı Ceyhan, “Ey Kılıçdaroğlu, insan ‘Hürriyet’ini kiralar mı?” diye yaptığı açıklaması ile özellikle kadınların tepkisini çekmişti. Milletvekili Hürriyet de Ceyhan hakkında dava açacağını ifade etmişti.

ENGEL OLMAK İSTEDİLER

Partililerinin yanında yer aldığı İYİ Parti’nin yeni vekili Fatma Kaplan Hürriyet’e, CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer de yaptığı yazılı bir açıklama ile destek verdi. Açıklaması ile AKP’li Şemsettin Ceyhan ve milletvekili Zeki Aygün’e yüklenen Değer, iktidarın basın seçim senaryosu ile, halkın iradesini hiçe sayarak İYİ Parti’nin seçimlere girmesine engel olmaya çalıştığını söyledi.

“NASIL OLDU DA BİRLEŞTİNİZ?”

AKP ve MHP arasındaki ittifakın detaylarının milletten ve kamuoyundan gizlendiğini öne süren Değer, “Bu ortaklığı gizli pazarlıklarla kurdular. İttifakta neler olduğunu, nasıl bir yapı ile hareket edeceklerini kimse bilmiyor. İYİ Parti’nin seçimlere girme ihtimali ile paniğe kapıldılar. Baskın seçim kararı da İYİ Parti’nin seçimlere girmesini engellemek içindi. Bir süre önce birbirlerine onur kırıcı sözlerle, pervasızca saldıran AKP ve MHP’nin nasıl olup da bir araya geldiklerinin izahını hala yapamıyorlar” dedi.

“HERVASIZCA SALDIRDILAR”

CHP’nin halkın iradesini her şeyin üstünde tuttuğunu belirten Değer, “Panikleyen MHP ve AKP’nin İYİ Parti ile ilgili oyunlarını bozmak için 15 milletvekilimizin bu partiye geçmeleri ve grup kurarak seçimlere girme hakkını elde etmeleri, demokrasimizin kazanması ve halk iradesinin tecellisi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda cumhur ittifakına verilmiş bir derstir. Panikleyip kaybedeceklerini anlayanlar partimize, genel başkanımıza ve milletvekillerimize pervasızca saldırıya başladılar” diye konuştu.

“CEVABI SANDIKTA ALACAKSINIZ”

AKP’nin konu kendilerine geldiğinde her şeyi mubah olarak gördüğünü dile getiren Değer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Halkın yüzde 50’sinin üzerinde oyunu alan belediye başkanlarını metal yorgunluk bahanesiyle görevden alan, istifa etmeyenleri tehditle istifaya zorlayan siz değil misiniz? Ayrıca görevden alınan başkanların yerine kayyum atamaları halk iradesinin hiçe sayılmasıdır. Fatma Kaplan Hürriyet’e yaptığınız kirli saldırılar boşa çıkmıştır. CHP kişilerin değil halkın geleceğinin teminatıdır. Bu saldırılarınızın cevabını 24 Haziran’da sandıktan alacaksınız” diye konuştu.