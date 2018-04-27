Elinin hamuruyla iş hayatına atıldı: 3 kişiye istihdam sağladı!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşinin emekli olmasının ardından esnaflığa adım atan 62 yaşındaki Güler Kuruçay, iş yerinde 3 kişiyi istihdam etmenin mutluluğunu yaşıyor. Kuruçay, yaptığı açıklamada, eşinin emekliliğinin ardından geçinmekte zorluk çektiklerini ve bu nedenle bir iş yeri açmaya karar verdiklerini söyledi. Eşinin de kendisine destek olduğunu ve küçük bir iş yeri açtıklarını belirten Kuruçay, sipariş üzerine mantı, çiğ köfte ve içli köfte yapmaya başladığını kaydetti. Kuruçay, işini çok sevdiğini ve bir yıl içerisinde işlerinin çok iyi gittiğini ifade ederek, "İş yeri bana yetersiz gelince yeni bir iş yeri aramaya başladım. 12 yıl önce iyi ve geniş bir dükkana taşındım. Burada ise ev yemeklerine başlayarak daha geniş kapsamlı bir çalışma başlattım." diye konuştu. Daha sonra 3 kişiyi istihdam etmeye başladığını belirten Kuruçay, "Şu anda 2 elemana daha ihtiyacım var. İnsanların istihdam edilmesi, en önemlisi de devletimize katkı sağlamak benim için daha da mutluluk verici." dedi.