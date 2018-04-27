CHP’liler Çerçili’ye konuk oldu

Kandıra’da Çerçili Köyü sakinleri ile bir araya gelen CHP’liler, köylülerin sorunlarını dinledi. Çerçili Köyü programına il yöneticileri Harun Yıldızlı, Naim Keskin, Sabriye Şahin, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular, Kandıra İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Güngör ile partililer katıldı.

KÖYLÜLER İLGİ GÖSTERDİ

Çerçili Köyü Temsilcisi Nevin Toygara’nın ev sahipliğinde yapılan toplantıya ise vatandaşların yoğun ilgi göstermeleri dikkat çekti. Yapılan görüşme sırasında köylüler sorunlarını anlatırken, özellikle Kandıra’da fındık işçilerinin yaşadığı sıkıntılar dillendirildi. Köydeki genç nüfusun azaldığı ve işsizlikten dolayı özellikle gençlerin köyleri terk ettiğinin altı çizildi.

“KÖY STATÜSÜ GERİ GELECEK”

CHP İl Başkan Yardımcıları Harun Yıldızlı ve Naim Keskin ise köylerde tarımın bitirildiğini belirterek, “Mazot fiyatı almış başını gidiyor. Verimli topraklarımız var, ama tarım bitirilerek her şey dışarıdan ithal edilir hale getirildik. CHP’nin iktidarında tarım politikası değiştirilecek, köylerimiz köy statüsüne geri döndürülecek” dedi.

“TEMPOMUZ ÇOK YOĞUN”

Köy programı hakkında konuşan CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular ise, “Seçim hazırlıklarına 15 gün önceden başlamıştık. Kandıra’yı bölgelere ayırarak geziyoruz. İlçemizde 300 köy var. Şu ana kadar 30 köyde yapılanmamız bitti. Her gün yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Özellikle bire bir görüşmeler yapıyor, ev ziyaretlerinde bulunuyoruz” dedi.