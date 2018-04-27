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Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te

34. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 3. kuşak torunu 24. Osmanlı şehzadesi Harun Osmanoğlu ve ailesi İzmit’e geldiler.

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Hanedanın Türkiye’deki Reisi Şehzade Harun Osmanoğlu, eşi Farizet Osmanoğlu, Şehzade Orhan Osmanoğlu, kızı Nilhan Osmanoğlu ile ailenin diğer fertleri ve hanedan ailesi danışmanı Aytekin Meydan İzmit Belediyesi’nin konuğu oldular. Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Mehmet Örgev ve Güray Oruç tarafından karşılanan haneden üyeleri, Akçakoca Mahallesi’ndeki Osmanlı Meydanı’nı gezdiler. Adeta bir açık hava müzesi olan Osmanlı Meydanı’na hayran kalan Sultan 2. Abdülhamid Hanın torunları, böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçiren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ettiler. Hanedan üyelerine Tarih Koridoru projesi kapsamında restore edilen Akçakoca mahallesindeki Yeni Hamam’daki Çinili Mutfak’ta Osmanlı yemeklerinden de ikram edildi. Belediye Başkan Yardımcıları Örgev ve Oruç da Osmanlı Haneden üyelerini İzmit’te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söylediler.

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