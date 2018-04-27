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Vali Aksoy, Karamürselli muhtarlarla buluştu

Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezi’nde Karamürselli muhtarlarla bir araya gelen Vali Hüseyin Aksoy, “Karamürsel’in var olan sorunlarını ortadan kaldırmak ve daha iyi noktaya taşımak adına gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.

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Vali Hüseyin Aksoy, Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezi Konferans salonunda Karamürselli muhtarlarla bir araya geldi. Toplantı öncesi Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, bağımlılıkla mücadele projesi kapsamındaki resim sergisi açıldı.

27 MAHALLE MUHTARI KATILDI

Toplantıda Vali Aksoy yanı sıra Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da yer aldı. 27 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda açılış konuşmasını Vali Hüseyin Aksoy yaptı. Aksoy konuşmasında eğitimden, sosyal hizmetlere birçok konuya değindi.

“BİRÇOK GÜZELLİĞE SAHİP”

Karamürsel’in Kocaeli’de önemli bir yeri olduğuna değinen Vali Aksoy, “Karamürsel; doğal güzellikleri, toplumsal potansiyeli, Karamürsel sepeti, yağlı güreşçisi, zeytini, denizi, sahili gibi birçok güzelliğe ve potansiyele sahip bir ilçemiz. İlçemizin var olan sorunlarını ortadan kaldırmak ve daha iyi noktaya taşımak adına gerek yerel yönetimlerle gerek kurul ve kuruluşlarımızla gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.

“KONUYU TAKİP ETMENİZİ İSTİYORUM”

Okula gidemeyen çocukların varlığına da değinen Vali Aksoy, “Okul çağında olup, okula devam etmeyen hiçbir öğrencimiz kalmamalı. Eğer okul çağında olup okula devam etmeyen bir öğrencimiz varsa bu hepimizin sorunudur. Dolayısıyla bu noktada bu çocukların ve okuma yazma bilmeyenlerin tespit edilerek Milli Eğitime, okul müdürlüklerine bildirilmesi noktası siz mahalle muhtarlarımızdan büyük bir hassasiyetle konuyu takip etmenizi istiyorum” şeklinde konuştu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Vali Hüseyin Aksoy, “Sağlık konusunda önemli çalışmalarımız oluyor. Özellikle kadınlarımızı ilgilendiren kadın sağlığı projesi kapsamında Kocaeli genelinde 171 bin kadınımızı kapsayan sağlık projesini oluşturduğumuz ekiplerimizle yürütmeye devam ediyoruz. Bu anlamda Karamürsel ilçemize teşekkür etmek istiyorum, hedef kitlesinin yüzde 44’üne ulaştığımız Karamürsel’de bu anlamda muhtarlarımıza, belediye başkanımıza, kaymakamımıza, ilçe sağlık grubuna teşekkür ediyorum” dedi.

Bugün 17:37 TSİ - Gündem

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