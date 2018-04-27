Akademi Hastanesi’nde annelere sağlık eğitimi

Akademi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Ersan Özbudak, Büyükşehir Belediyesi’nin “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesi kapsamında bu haftaki gruba ‘Varis Tanı ve Tedavi Yöntemleri’ konulu seminer verdi.

VARİS TANISI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANLATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 1 yıldır devam eden ‘Evden Okula Haydi Anneler Spora’ projesinde bu haftaki grup Akademi Hastanesi’ndeki seminere katıldı. Akademi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Ersan Özbudak, proje grubuna ‘Varis Tanı ve Tedavi Yöntemleri’ hakkında bilgi verdi. Hastanenin konferans salonunda gerçekleşen seminerde katılımcılar varis ile ilgili merak ettiklerini sorma imkanı da buldu.

“AİLE GEÇMİŞİ DE ÖNEMLİ”

Bacaklardaki toplardamarların fonksiyonlarını kaybetmesi sonucunda oluşan varis ülkemizde de önemli bir kesimi etkiliyor. Özellikle hareketsiz yaşamı olan, uzun süre ayakta veya oturarak çalışan kesimi etkileyen varis rahatsızlığı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Özbudak, “Aşırı kilo, dar kıyafetler giymek, topuklu ayakkabı giymek, düzenli egzersiz yapmamak gibi faktörlerin yanı sıra aile geçmişi de bu rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olabiliyor” dedi.

TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ ANLATTI

Özbudak’a özellikle tedavi konusunda sorular yöneltilirken, Doç. Dr. Özbudak, “Ameliyatsız tedavilerle de varisi tedavi etmek mümkündür. Köpük, External, radyofrekans ve skleroterapi gibi yöntemler kullanılabilir. Bunların dışında açık ve kapalı ameliyatlar da yapılabiliyor. Artık ağrı hissetmeden varislerden kurtulmak mümkün. Ancak bireyler olarak yine de egzersiz ve düzenli beslenmeyi ihmal etmemeli, böyle bir rahatsızlıkta tedavi ve önerileri de dikkate alarak yapılmalıdır” diye konuştu.