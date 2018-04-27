‘Din İstismarı ile Mücadele’ konuşuldu

Programa Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç, İlçe Kaymakamları, Ankara Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Mustafa Bodur, İstanbul Eyüp İlçe Müftülüğü Baş Vaizi Selime Eken ve İl Müftüsü Yusuf Doğan ile kamu kuruluşlarının il ve ilçe müdürleri katıldı.
SEMİNER VERİLDİ
Konuşmaların ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Ankara Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Mustafa Bodur ve İstanbul Eyüp İlçe Müftülüğü Baş Vaizi Selime Eken katılımcılara “Din İstismarı ile Mücadele” konulu seminer verdiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz