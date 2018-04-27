Bugün 17:39 TSİ - Gündem

‘Din İstismarı ile Mücadele’ konuşuldu

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonluğunda başlatılan ve Kocaeli İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ‘Din İstismarı ile Mücadele Semineri’ Vali Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla Akçakoca Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.