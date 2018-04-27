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CHP Karamürsel’de seçim dersleri veriliyor

Erken seçim için kolları sıvayan CHP, ilçelerde seçimde görev alacak partilileri eğitmeye başladı.Eski ilçe Başkanı Şinasi Yazar “seçim Koordinasyonu “başkanlığına getirildi.

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24 Haziran seçimleri için kolları sıvayan CHP Kocaeli il yönetimi, aldığı kararla “seçimde görev alacak” partili elemanları eğitmek için “parti okulu” öğretmenlerini tüm ilçelere dağıttı. Karamürsel CHP ilçe teşkilatı için görevlendirilen “parti okulu” öğretmenlerinden emekli öğretmen ve Avukat Aysun Kılınç, emekli öğretmen Zeki Karal birlikte Karamürsel’e giderek CHP İlçe Binası salonunda ilk derslerini partili görevlilere verdi.

GÖREV YAZAR’DA

İletişim konusuna ağırlık verilen eğitim kurslarında 24 Haziran seçiminin önemi belirtildi ve eğiticiler, görev alacak partililerden diksiyondan iletişime kadar güzel konuşmaya, dikkat etmeleri istendi. CHP Karamürsel teşkilatındaki eğitime katıldığı görülen eski ilçe Başkanı Şinası Yazar’ın 2 ay süre ile “seçim Koordinasyon” başkanı olarak Karamürsel CHP teşkilatında görev üstlendiği öğrenildi.

Bugün 17:40 TSİ - Siyaset

Muhabir Abdullah Karagöz

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