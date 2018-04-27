Suriye rejimi tarafından kuşatma altında tutulan Şam’ın Doğu Guta bölgesine düzenli olarak yardımlarda bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı bu kez Derince Belediyesi ile birlikte bölgeye yardım eli uzattı. Derince Belediyesi ve ilçe halkının yardımlarıyla birlikte toplanan bir tır un İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Babusselam Lojistik Merkezi’ne ulaştırıldı. Buradaki fırınlarda ekmek yapılarak Doğu Guta’dan göç eden Suriyelilere ulaştırılacak olan yardımlarla ilgili bir açıklama yapan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Doğu Guta’daki kardeşlerimize imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmayı Rabbim bize de nasip etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim oradaki kahraman Mehmetçiklerimizin ve kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.
Bugün 17:42 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:44 TSİ )
Derince’den Doğu Guta’ya yardım eli
Derince Belediyesi ve İHH İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen kampanya ile Doğu Guta’dan göç eden Suriyeli vatandaşlar için 1 tır insani yardım gönderildi.
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Bugün 17:42 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz