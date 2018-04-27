TEGV'den anlamlı etkinlik

Türkiye'de binlerce gönüllüsüyle birlikte yıllardır eğitim alanında çocukların hayatına dokunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), ülke çapındaki etkinlik noktalarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla birlikte coşkuyla kutladı. Etkinlik noktalarından biri de yüzlerce çocuğun ve onlarca gönüllünün katıldığı TEGV Selma Mesut Kavurt Öğrenim Birimi'ydi.

940 ÇOCUĞA EĞİTİM

Akçakoca Mahallesinde bulunan Kocaeli Selma Mesut Kavurt Öğrenim Birimi, İnterteks Fuar Alanı’nda açmış olduğu stantta, toplamda 45 gönüllünün desteği ile 940 çocuğa ‘Algo Dijital Kodlama’ eğitimi verdi. Çocukların temel dijital becerilerini güçlendirmek amacıyla tasarlanan Algo Dijital Projesi, bilişim dünyasının kapılarını çocuklara açıyor. Google.org desteği ile hayata geçecek olan projeyle çocukların problem çözme, algoritmik düşünme, blok temelli kodlama/programlama, dijital okuryazarlık ve dijital yurttaşlık konularında becerilerini geliştirmelerine katkı sunmak amaçlanıyor.

HEDİYELER VERİLDİ

Gönüllüler, çocuklara keyifli bir gün geçirebilmek için günler öncesinden organize oldu. 45 gönüllü uyum içinde çalışıp çocuklara güzel bir ortam sağladı. Zeka ve kutu oyunları ile kodlama çalışmaları yapan çocuklar ve yetişkinler harika bir gün geçirdi. Google'ın sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte son olarak çocuklara minik hediyeler sunan TEGV gönüllüleri böylece bu özel günü çocuklar için unutulmaz yaptı.

EĞLENCELİ DÜNYANIN KAPILARINI AÇIYOR

TEGV, 22 yıldır uyguladığı özgün eğitim modeli sayesinde, ilköğretim çağındaki çocukların geleceğe donanımlı hazırlanmaları için yaşam becerilerini geliştirecek ve temel eğitimlerine destek verecek çağdaş eğitim olanakları sunuyor. Yüz binlerce çocuğu nitelikli eğitim desteği ile tanıştıran TEGV, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyor. TEGV çocuklara eğitim desteği sunmanın dışında eğlenceli bir dünyanın da kapılarını aralıyor.