Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:43 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 17:45 TSİ )

TEGV'den anlamlı etkinlik

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kocaeli Selma Mesut Kavurt Öğrenim Birimi, İnterteks Fuar Alanı’nda stant açarak toplam 45 gönüllünün desteği ile 940 çocuğa eğitim verdi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye'de binlerce gönüllüsüyle birlikte yıllardır eğitim alanında çocukların hayatına dokunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), ülke çapındaki etkinlik noktalarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla birlikte coşkuyla kutladı. Etkinlik noktalarından biri de yüzlerce çocuğun ve onlarca gönüllünün katıldığı TEGV Selma Mesut Kavurt Öğrenim Birimi'ydi.

940 ÇOCUĞA EĞİTİM

Akçakoca Mahallesinde bulunan Kocaeli Selma Mesut Kavurt Öğrenim Birimi, İnterteks Fuar Alanı’nda açmış olduğu stantta, toplamda 45 gönüllünün desteği ile 940 çocuğa ‘Algo Dijital Kodlama’ eğitimi verdi. Çocukların temel dijital becerilerini güçlendirmek amacıyla tasarlanan Algo Dijital Projesi, bilişim dünyasının kapılarını çocuklara açıyor. Google.org desteği ile hayata geçecek olan projeyle çocukların problem çözme, algoritmik düşünme, blok temelli kodlama/programlama, dijital okuryazarlık ve dijital yurttaşlık konularında becerilerini geliştirmelerine katkı sunmak amaçlanıyor.

HEDİYELER VERİLDİ

Gönüllüler, çocuklara keyifli bir gün geçirebilmek için günler öncesinden organize oldu. 45 gönüllü uyum içinde çalışıp çocuklara güzel bir ortam sağladı. Zeka ve kutu oyunları ile kodlama çalışmaları yapan çocuklar ve yetişkinler harika bir gün geçirdi. Google'ın sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte son olarak çocuklara minik hediyeler sunan TEGV gönüllüleri böylece bu özel günü çocuklar için unutulmaz yaptı.

EĞLENCELİ DÜNYANIN KAPILARINI AÇIYOR

TEGV, 22 yıldır uyguladığı özgün eğitim modeli sayesinde, ilköğretim çağındaki çocukların geleceğe donanımlı hazırlanmaları için yaşam becerilerini geliştirecek ve temel eğitimlerine destek verecek çağdaş eğitim olanakları sunuyor. Yüz binlerce çocuğu nitelikli eğitim desteği ile tanıştıran TEGV, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyor.  TEGV çocuklara eğitim desteği sunmanın dışında eğlenceli bir dünyanın da kapılarını aralıyor.

Bugün 17:43 TSİ - Eğitim

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
GTÜ'nün yeni rektörü belli oldu! mask
GTÜ'nün yeni rektörü belli oldu!
DP World, Dünya ISG Günü'nde eğitim verdi mask
DP World, Dünya ISG Günü'nde eğitim verdi
Tanınmış yazarlar Kocaeli'ye geliyor mask
Tanınmış yazarlar Kocaeli'ye geliyor
YÖK sınavların ertelendiğini açıkladı mask
YÖK sınavların ertelendiğini açıkladı
MEB, bu kez İzmit Lisesi önünde protesto edildi mask
MEB, bu kez İzmit Lisesi önünde protesto edildi
Açık Öğretim öğrencileri sınava koştu! mask
Açık Öğretim öğrencileri sınava koştu!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti! mask
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti!
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme mask
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti! mask
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti!
Erdoğan'ın acı günü! mask
Erdoğan'ın acı günü!
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor! mask
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor!
İzmit Caddesi'nde feci kaza: 1 yaralı mask
İzmit Caddesi'nde feci kaza: 1 yaralı

GALERİ

Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı mask
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı
Ustalardan ilk Zafer! “3-1” mask
Ustalardan ilk Zafer! “3-1”
Şemsettin Ceyhan istifa etti! mask
Şemsettin Ceyhan istifa etti!
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği… mask
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği…
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR! mask
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR!
Yolda yürürken su kanalına düştü! mask
Yolda yürürken su kanalına düştü!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL