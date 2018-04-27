Dünya çocukları Özdilek’teydi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ağırladığı misafir ülke çocukları Özdilek AVM’de halkoyunları gösterilerini sergileyerek izleyicilere unutulmaz bir gün yaşattı.
YÖRESEL KIYAFETLERİNİ GİYDİLER
Gürcistan, Filistin, Libya, Türkmenistan, Malezya ve Estonya’dan gelen minikler, ülkelerine has kostümler giyerek sergiledikleri yöresel oyunları ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Gösteri sonunda hediyelerini alan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz