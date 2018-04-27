KOÜ’den 3 istifa

24 Haziran seçimleri dolayısıyla Kocaeli Üniversitesi’nden üç ismin milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden istifa ettiği öğrenildi. İstifa eden isimlerden Prof. Dr. Muhip Kanko ve Ehlinaz Torun’un CHP’den, Prof. Dr. Harun Demirkaya’nın ise İYİ Parti’den aday adayı olacağı öğrenildi.