24 Haziran seçimleri dolayısıyla Kocaeli Üniversitesi’nden üç ismin milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden istifa ettiği öğrenildi. İstifa eden isimlerden Prof. Dr. Muhip Kanko ve Ehlinaz Torun’un CHP’den, Prof. Dr. Harun Demirkaya’nın ise İYİ Parti’den aday adayı olacağı öğrenildi.
Bugün 17:48 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 17:51 TSİ )
KOÜ’den 3 istifa
24 Haziran seçimleri dolayısıyla Kocaeli Üniversitesi’nden üç ismin milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden istifa ettiği öğrenildi.
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Bugün 17:48 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz