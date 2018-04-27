AKP'de ilk kadın aday, başvurusunu yaptı!

AKP'de ilk resmi kadın aday adayı başvurusunu İstanbul’da yaşayan Mehtap Hammood yaptı. Hammood’un ilk tercihi Kocaeli, ikinci tercihi ise İstanbul birinci bölge oldu.

MEHTAP HAMMOOD KİMDİR?

1984 Kars Susuz doğumlu olan Mehtap Hammood, 3 yıldır evli. İstanbul Avcılar’da ikamet eden Hammood, uzun yıllar Derince’de yaşamış. Kocaeli Valiliği Kültür Turizm ve Kocaeli Büyükşehir’de güvenlik şubede çalışmış. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Hammood, İstanbul Avcılar ilçe kadın kolları yönetiminde görev almış.