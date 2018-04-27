Davut Coşkun Şiviloğlu da aday adayı

7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde de aday adayı olan Davut Coşkun Şiviloğlu, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler için de aday adayı olmak için parti binasına gelerek başvuruda bulundu.
DAVUT COŞKUN ŞİVİLOĞLU KİMDİR?
Aslen Artvin-Arhavili olan Şiviloğlu, 1969 İstanbul doğumlu. Alikahya’da ikamet ediyor. Evli, çocuğu yok. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat mühendisliği mezunu. Halen Kocaeli- İzmit’te peyzaj ve inşaat konusunda faaliyet gösteren şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz