CHP İzmit’te Çakar dönemi başladı  

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Kasım 2014 yılında başladığı ilçe başkanlığı görevinden gözyaşları içinde istifa ederek 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekilliği aday adayı olduğunu açıklamıştı. CHP İzmit İlçe Örgütü’nde bugün saat 18.30’da ilçe yönetimi ile birlikte yapılan olan olağanüstü toplantı sonrası Hakan Çakar resmen ilçe başkanı oldu.

HEDEFİMİZ 7 VEKİL ÇIKARMAK

İlçe başkanı olmasının ardından gazetemize açıklamalarda bulunan Çakar, “Bu zor dönemde beni bu göreve layık gören arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Genel seçimlerde Mehmet Ümit Küçükkaya başkanlığında yakaladığı başarıyı daha yukarıya taşıyacağız. Parti içinde küskünlük olmayacak. Birlik ve beraberlik içinde mücadeleye devam edeceğiz. Hedefimiz 7 milletvekili çıkarmak” dedi