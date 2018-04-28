Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 08:54 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 09:00 TSİ )

Lütfü Canıgeniş vefat etti

İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan İpek Pişmaniyenin kurucusu Lütfü Canıgeniş, 90 yaşında hayatını kaybetti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan, sevilen ve saygı duyulan İpek Pişmaniyenin kurucusu Lütfü Canıgeniş, 90 yaşında hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası olan Canıgeniş'in cenazesi bugün (28 Nisan 2018) öğle namazına müteakip Fevziye Camii'nden kaldırılarak toprağa verilecektir. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Bugün 08:54 TSİ - Asayiş

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Babanın acı feryadı yürekleri parçaladı! mask
Babanın acı feryadı yürekleri parçaladı!
Direğe atılan çöpler faciaya neden oluyordu mask
Direğe atılan çöpler faciaya neden oluyordu
Fethiye Caddesi'nde bomba paniği! mask
Fethiye Caddesi'nde bomba paniği!
Kazada ölen sürücünün organları umut olacak mask
Kazada ölen sürücünün organları umut olacak
Ünlü oyuncu için 90 yıl isteniyor! mask
Ünlü oyuncu için 90 yıl isteniyor!
Sıcak su torbası patlayınca vücudu yandı mask
Sıcak su torbası patlayınca vücudu yandı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
O oto yıkamacıya mühür vuruldu! mask
O oto yıkamacıya mühür vuruldu!
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti! mask
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti!
KOÜ’den 3 istifa mask
KOÜ’den 3 istifa
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti! mask
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti!
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor! mask
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor!
Babanın acı feryadı yürekleri parçaladı! mask
Babanın acı feryadı yürekleri parçaladı!

GALERİ

Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı mask
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı
Ustalardan ilk Zafer! “3-1” mask
Ustalardan ilk Zafer! “3-1”
Şemsettin Ceyhan istifa etti! mask
Şemsettin Ceyhan istifa etti!
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği… mask
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği…
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR! mask
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR!
Yolda yürürken su kanalına düştü! mask
Yolda yürürken su kanalına düştü!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL