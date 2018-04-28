İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan, sevilen ve saygı duyulan İpek Pişmaniyenin kurucusu Lütfü Canıgeniş, 90 yaşında hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası olan Canıgeniş'in cenazesi bugün (28 Nisan 2018) öğle namazına müteakip Fevziye Camii'nden kaldırılarak toprağa verilecektir. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Lütfü Canıgeniş vefat etti
İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan İpek Pişmaniyenin kurucusu Lütfü Canıgeniş, 90 yaşında hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz