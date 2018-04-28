Lütfü Canıgeniş vefat etti

İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan, sevilen ve saygı duyulan İpek Pişmaniyenin kurucusu Lütfü Canıgeniş, 90 yaşında hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası olan Canıgeniş'in cenazesi bugün (28 Nisan 2018) öğle namazına müteakip Fevziye Camii'nden kaldırılarak toprağa verilecektir. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.