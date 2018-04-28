Kenan Üner istifa etti!

24 Haziran seçimleri yaklaşırken vekil aday adayı olmak isteyenler görevlerinden bir bir istifa etmeye devame diyor. Bir istifa haberi de CHP Gebze Örgütü'nden geldi. CHP Gebze İlçe Örgütü Köylerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Kenan Üner görevinden milletvekili aday adaylığı için istifa ettiğini duyurdu.

Üner, istifa ve adaylık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

26 Nisan 2018 tarihi itibariyle Köylerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığım CHP Gebze İlçe Örgütü yönetiminden istifamı verdim. 24 Haziran’da gerçekleşecek erken genel seçimde aday adayıyım. Aday adaylığımla ilgili resmi başvuruyu önümüzdeki hafta içi partimiz genel merkezine yapacağım. Siyasi olarak sol gelenekten gelen, emek yanlısı bir CHP’liyim. Ülkemizin geleceğinin aydınlık olması, ülkemize yeniden demokrasinin gelmesi, tek adam rejiminden geri adım atılıp parlamenter sistemin sürmesi, güçler ayrılığının yeniden sağlanması ve CHP iktidarı için aday adayıyım. Yerelde ve genelde CHP iktidarı için önce parti üyelerimiz ve seçmenlerinin, ardından tüm Kocaelililer’in desteğini bekler, partimizin tüm aday adaylarına mücadelelerinde başarılar dilerim.

KENAN ÜNER KİMDİR

1957 yılında Gebze’de dünyaya gelen Üner, matbaa ustalığı, işçiliğinden emekli oldu. Gebze’de 40 yıldır esnaflık yapan Üner, evli ve üç çocuk babasıdır.

1980 öncesi Türkiye İşçi Partisi’nde siyaset yapan Üner, 1979 yılında 1 Mayıs İşçi Bayramı gösterilerine katıldı ve sıkıyönetim kararlarına muhalefetten bir ay tutuklu yargılandı.

1980 sonrası siyaseti SHP, SHP ile CHP birleşmesi sonrası CHP’de sürdürdü. Son olarak da Gebze İlçe Örgütü’nde ilçe sekreteri olarak görev yaptı.