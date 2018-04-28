Mustafa Efe Kültür Merkezi açıldı

Körfez Belediyesi tarafından Çamlıtepe Ömer Halisdemir Parkı içerisinde yapımı tamamlanan ve Körfez Ticaret Odası eski başkanı Merhum Mustafa Efe’nin adının verildiği kültür merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Törene; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcıları, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt, CHP İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, merhum Mustafa Efe’nin kardeşleri Hasan ve Hüseyin Efe, oğlu Ömer Efe, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

BİZLERİ ONURLANDIRDI

Mustafa Efe’nin oğlu, Körfez Ticaret Odası Meclis üyesi Ömer Efe, açılış öncesinde ilk olarak kürsüye geldi. Efe, “Körfez Belediye Başkanımız İsmail Baran’ın rahmetli babam Mustafa Efe’yi hatırlaması ve böyle anlamlı bir yere ismini vermesi bizleri onurlandırdı ve duygulandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Ömer Efe’nin ardından Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran kürsüye çıktı. Başkan Baran, vefanın sadece bir semt ismi olmadığını, insan ilişkilerinde de olması gereken bir konu olduğunu belirtti.

ÜCRETSİZ TAHSİS EDİLECEK

Başkan Baran, “İlçemizde büyük emeği geçmiş olan merhum Mustafa Efe’nin ismini yaşatmak adına kültür merkezimize verdik. İki katlı bir kültür merkezi inşa ettik. İkinci kat düğün salonu, alt kat ise kafe olacak. Burada düğün yapacak ola gençlerimiz ücret ödemeden salonu kiralayacaklar. Mustafa Efe’nin adına da bunun için verdik. Kendisi hayırlarıyla anılırdı. İyilik ve hayır adamıydı” ifadelerini kullandı.

GELİŞİYOR, GÜZELLEŞİYOR

Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can da konuşmasında, “Bugün hem hizmet açılışı hem de merhum dostumuzun hatırlanması söz konusu. Kendisi ilçemizde iyiliklere öncülük eder, güzel işlere imza atardı. İlçenin sorunlarını bütün platformlarda dile getirirdi. Kendisini rahmetle yad ediyoruz. İlçemiz gelişiyor, her gün yeni hizmetlere kavuşuyor. Başkanımıza böyle bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

BAŞKAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak da özellikle kültür merkezinin ücretsiz olarak hizmet verecek olmasının önemli olduğunu belirterek, “Körfez Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışmadan dolayı mutluyum. Bu tesisin rahmetle andığımız Mustafa Efe abimizin adının verilmesinden dolayı Başkanımız İsmail Baran’a teşekkür ediyorum. Ücretsiz olması da ayrıca anlamlı” ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dualar eşliğinde kurdele kesildi. Daha sonra merkez gezildi.