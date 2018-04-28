İsmail Baran, 4 yılın hesabını verdi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 4 yılda hayata geçirdiği 400 milyonluk yatırımı basın mensuplarına ve STK temsilcilerinin de katıldığı toplantı ile aktardı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan İsmail Baran, eğitimden spora, tarihi yapıların restorasyonundan Körfez’de sosyal hayatı güçlendirecek projelere, sosyal belediyecilikten, tamamı kendi öz kaynaklarıyla yapılan yatırımlara kadar birçok konuda bilgiler aktardı. Program öncesinde Başkan İsmail Baran tarafından sözleri yazılan ve bestesi yapılan Afrin Marşı da salondakilere dinletildi, büyük beğeni topladı.

HER KESİMDEN KATILIM

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; AK Parti Kocaeli Milletvekili ve KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt, oda temsilcileri, STK yöneticileri muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Programda ilk olarak AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu söz aldı ve kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

YEDİ DÜVELE KARŞIYIZ

Milletvekili Katırcıoğlu, “Öncelikle Başkanımızı gerçekten tebrik ediyorum. 4 yılda 400 milyon liralık bir bütçe ile güzel projeleri hayata geçirdi. Bizler genelde başkanlarımız da yerelde başarılı çalışmalara imza atıyor. Tabiki bu birlik ve beraberlik önemli. Ülke olarak birlik ve beraberliğimiz de önemli. Önümüzde 24 Haziran seçimleri var. Bu seçim 16 yıllık iktidarımızdaki en önemli seçim olacak. Çünkü içeride ve dışarıdaki güçlerin bir araya geldiği oluşuma karşı mücadele vereceğiz.

BİZ HER ZAMAN HAZIRDIK

Sadece kuru laftan ibaret, gelecekle ilgili bir kurgusu olmayan sadece Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmaya yönelik bir süreç yürütüyorlar. 15 vekillerini bir pazarlık sonucu verdiler. 24 Haziran seçim kararının alınmasının ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Biz bu oyunları biliyorduk. AK Parti olarak bugün değil, dün de seçime hazırdık. Birileri bugün çıkıp ‘hodri meydan’ diyor ama bilmedikleri AK Parti teşkilatlarının her zaman hazır olduğu” ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ’İN BAŞARISIDIR

Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun ardından Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran kürsüye çıktı. Başkan Baran, “Göreve geldiğimiz gün üzerinden tam 4 yıl geçti. İnsan odaklı hizmetleri hayata geçireceğimiz ve her yıl ‘hesap veren bir belediye’ olarak sizlerin karşısına geçerek hesap vereceğimiz söyledik. Sözümüzü de tuttuk. Bu projeler sadece benim ve ekibimin değil, tüm Körfez halkının başarısıdır. Projeleri yapacağımızı söylediğimiz de; ‘yapamazsınız’ dediler. Biz inandık. Yapacağımıza da söz verdik. Çok şükür geldiğimiz noktada tutmadığımız bir sözümüz olmadı” ifadelerini kullandı.

YATIRIMLARI ÜÇE KATLADI

Başkan Baran, “4 yıl önce göreve geldiğimizde ve hazırladığımız seçim beyannamesinde 150 milyon liralık yatırım sözü vardı. 4 yılı tamamladığımız bu dönemde Körfez’de 400 milyon liralık yatırımı hayata geçirdik. Beyannamede yer alan projelerin yüzde 80’ini tamamladık. Yüzde 20’lik kısım ise diğer kurumlarla birlikte çalışma yürütmemiz gereken kısım. Bunlar için de çalışmalarımız sürüyor. Ama baktığımızda beyannamede yer almamasına rağmen 250 milyon liralık fazladan yatırımı hayata geçirmişiz.

EĞİTİME 30 MİLYON LİRA

Körfezi ‘sanayi ve liman kenti’ dışında ilim kenti yapma noktasında da çalışmalar yürüttük. Bu kapsamda sadece son 2 yılda 20 milyon liraya yakın destek verdik. İlkokul 5. Sınıf öğrencilerine 4 yılda 12 bin 700 adet bisiklet dağıttık. Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi adına da gelen tüm talepler cevaplandırıldık. Ayrıca Türkiye’de öğrencilere eğitime katkı payı veren tek belediyeyiz. Bu yıl 3 bin 150 öğrenciye toplamda da 4 yılda 10 bin 538 öğrenciye 9 milyon 693 bin liralık destek sağladık. En zorlandığımız ama en fazla beni mutlu eden projemiz de bu oldu.

ÖĞRENCİ KENTİNE DÖNÜŞECEK

Eski belediye binasının yerinde 4 bin 500 öğrencinin eğitim göreceği fakülte inşaatı ise tamamlanma noktasına geldi. Ağustos ayında Kocaeli Üniversitesi’ne teslim edeceğimiz kampüste iki fakülte yer alacak. İlk yıl 2 bin 500 öğrenci eğitim görecek. 25 milyon liralık yatırımla hayata geçiriyoruz. Burasının dışında Hereke’ye de bir kampüs inşaa edilecek. Rekötürmüz ‘siz kampüsü yapın, Hukuk Fakültesi’ni oraya getirelim’ dedi. Kısa süre içerisinde de ilk kazmayı vuracağız.

TARİHE ÖNEM VERDİK

Türkiye’nin en büyük sanayi ilçesi olan Körfez’i tarihiyle de ön plana çıkardık. Göreve gelir gelmez; Hereke Kalesi, Kutluca Telgrafhanesi, Abdulaziz’in Av Köşkü, Taşköprü gibi birçok projeyi restore ederek tekrar Körfez’e kazandırma adına çalışma başlattık. Hereke Kalesi’nde çalışmaların yüzde 75’i tamamlanırken, Taşköprü’de restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kutluca Telgrafhanesi ve Abdulaziz’in Av Köşkü için de son aşamaya gelinirken, değerli zatlara ait türbeler de onarıldı, hizmete açıldı.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

‘Sosyal belediyecilik’ anlayışıyla hayata geçirdiğimiz ‘Hoş Geldin Bebek projesi’ ve ‘Güle Güle Asker’ projesi dışında ilçedeki yaşlıları da unutmadık. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz ‘Hoş Geldin Bebek’ ekibi, yeni doğum yapan ailelerin evlerine konuk oluyor. Ayrıca ilçedeki yaşlılara yönelik yapılan ziyaretlerde eksiklikleri gideriliyor, hal-hatır soruluyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen ‘Güle Güle Asker’ projesi ile de askere gidecek gençlere çeşitli hediyeler takdim ediliyor.

100 BİN TON ASFALT

Sarnıç Han’da müteahhit kaynaklı sorunlar giderildi, çalışmalar yeniden başladı. İlimtepe’de sosyal hayatı daha da güçlendirecek olan kültür merkezinin inşaatı ise tüm hızıyla devam ediyor. Körfez’in geleceği konumundaki İlimtepe’de 140 bin kişilik alanı imara açtık. TOKİ’ye 310 dönüm alan teslim edildi ve orada bir yaşam alanı kurulacak. Projenin startını verildi. İki tane duble yol çalışması devam ediyor. Hacı Osman’dan İlimtepe’ye çıkan yolda asfaltlama çalışması başlatacağız. Ulaşımı rahatlatacak çalışmalar yürütüyoruz. Bu sene 100 bin ton asfalt sereceğiz.

KAPALI PAZARLAR VE YURT

Mahalle aralarından da kapalı pazarlarını tek tek hayata geçiriyoruz. Kapalı Pazar olmayan mahalle kalmayacak. Hacı Osman’da inşaa edilecek kapalı Pazar alanı aynı zamanda otopark olarak kullanılacak. Üstüne de öğrenciler için yurt olacak. Güney Mahallesi’nde ve Mimar Sinan Mahallesi’nde yapılacak olan projeler ile de mahalle aralarında kurulan kapalı pazarlar kaldırılarak daha modern bir hale getirilecek.

SPORUN BAŞKENTİ KÖRFEZ

‘Sporun Başkenti Körfez’ sloganı ile başlattığımız çalışmalar kapsamında 15 branşta 4-16 yaş arası 3 bin 500 genç akademilerde eğitim alıyor. 2023’e kadar 10 bin hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, tesisler de hayata geçirilmeye başlandı. İlçedeki dört okula bu kapsamda spor salonu kazandırılmak için çalışma başlatılırken, ilçede üç yeni spor kompleksi yapımı için Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yürütüyoruz. Körfez’in ‘kapalı spor salonu’ sorunu ise Güney Mahallesi’ne yapılacak proje ile çözülecek” ifadelerini kullandı.