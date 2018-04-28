Artık onlar da E-Devlet'te

Vatandaşlar, eklenen bu yeni hizmetler sayesinde artık bir çok yeni hizmetten daha e-Devlet sayesinde yararlanabilme imkanı elde edecek. İşte vatandaşların resmi işlemlerini dijital ortam üzerinden kolaylıkla çözebildiği e-devlet'e eklenen son uygulamalar...
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Hayvancılık İşletme Detay Bilgileri Sorgulama Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) Bilgileri Sorgulama Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) Bilgileri Sorgulama İpekböcekçiliği Kayıt Sistemi Bilgileri Sorgulama Gemi Ruhsat Bilgileri Sorgulama Çiğ Süt Desteği Ödeme Bilgisi Sorgulama
Limak Uludağ Elektrik
Borç Bilgileri Sorgulama Ödeme Bilgileri Sorgulama
Diyanet İşleri Başkanlığı
Dini Soru Sor
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
E-Ticaret Portalı
Millenicom
Borç ve Alacak Sorgulama
Milli Eğitim Bakanlığı
Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Bireysel Okur Yazarlık Belgesi Sorgulama
PTT
Bireysel Ön Kabul Başvurusu Bireysel Sipariş Başvurusu
Sağlık Bakanlığı
Okul Çağında Yapılan Aşı Bilgileri Sorgulama
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Havacılık Personeli Sağlık Sertifika, Muayene ve Rapor Durumu Sorgulama
Sosyal Güvenlik Kurumu
Borçlandırma Hizmetleri Kamu Görevlisi Kadın Sigortalının Doğum Sonrası Primsiz Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi TSK’da Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi EGM’de Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi Kamu Görevlilerinin 1416 Sayılı Kanın Uyarınca Yurtdışında Geçen Başarılı Öğrenim Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi Kamu Görevlilerinin Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi Kamu Görevlilerinin Sigortalı Olmaksızın Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi Kamu Görevlilerinin Sigortalı Olmaksızın Doktora Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi Kamu Görevlileri Sendikalarının Yönetimine Seçilenlerin Aylıksız İzinde Sayıldıkları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi Kamu Görevlisi Hekimlerin Fahri Asistanlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi Kamu Görevlisi Sigortalının Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi Malul Çocuğu Olan Sigortalı Kadın Çalışan 4C Borçlanma Başvurusu ve Takibi Seçim Kanunları Gereğince Görevlerinden İstifa Eden Kamu Görevlilerinin Seçimler Nedeniyle Açıkta Geçirdikleri Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi Sigortalıların Fahri İmamlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz