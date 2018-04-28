Artık onlar da E-Devlet'te

Vatandaşlar, eklenen bu yeni hizmetler sayesinde artık bir çok yeni hizmetten daha e-Devlet sayesinde yararlanabilme imkanı elde edecek. İşte vatandaşların resmi işlemlerini dijital ortam üzerinden kolaylıkla çözebildiği e-devlet'e eklenen son uygulamalar...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Hayvancılık İşletme Detay Bilgileri Sorgulama Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) Bilgileri Sorgulama Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) Bilgileri Sorgulama İpekböcekçiliği Kayıt Sistemi Bilgileri Sorgulama Gemi Ruhsat Bilgileri Sorgulama Çiğ Süt Desteği Ödeme Bilgisi Sorgulama

Limak Uludağ Elektrik

Borç Bilgileri Sorgulama Ödeme Bilgileri Sorgulama

Diyanet İşleri Başkanlığı

Dini Soru Sor

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

E-Ticaret Portalı

Millenicom

Borç ve Alacak Sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Bireysel Okur Yazarlık Belgesi Sorgulama

PTT

Bireysel Ön Kabul Başvurusu Bireysel Sipariş Başvurusu

Sağlık Bakanlığı

Okul Çağında Yapılan Aşı Bilgileri Sorgulama

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Havacılık Personeli Sağlık Sertifika, Muayene ve Rapor Durumu Sorgulama

Sosyal Güvenlik Kurumu

Borçlandırma Hizmetleri Kamu Görevlisi Kadın Sigortalının Doğum Sonrası Primsiz Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi TSK’da Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi EGM’de Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi Kamu Görevlilerinin 1416 Sayılı Kanın Uyarınca Yurtdışında Geçen Başarılı Öğrenim Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi Kamu Görevlilerinin Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi Kamu Görevlilerinin Sigortalı Olmaksızın Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi Kamu Görevlilerinin Sigortalı Olmaksızın Doktora Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi Kamu Görevlileri Sendikalarının Yönetimine Seçilenlerin Aylıksız İzinde Sayıldıkları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi Kamu Görevlisi Hekimlerin Fahri Asistanlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi Kamu Görevlisi Sigortalının Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi Malul Çocuğu Olan Sigortalı Kadın Çalışan 4C Borçlanma Başvurusu ve Takibi Seçim Kanunları Gereğince Görevlerinden İstifa Eden Kamu Görevlilerinin Seçimler Nedeniyle Açıkta Geçirdikleri Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi Sigortalıların Fahri İmamlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi