Selim Çakır, Adıyaman'dan aday oluyor

Kocaeli'den milletvekili aday adayı olması beklenen, MHP Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi ve Kocaeli eski Ülkü Ocakları Başkanı Selim Çakır, memleketi Adıyaman'dan milletvekili aday adayı olacak. Çakır'ın önümüzdeki hafta başında genel merkeze başvuru belgelerini teslim etmesi bekleniyor.

SELİM ÇAKIR KİMDİR?

Selim Çakır (37) Adıyaman doğumlu. 2002 yılından bu yana Kocaeli'de bulunan, Telekom İl Müdürlüğü’nde çalışan Selim Çakır’ın “Konut AVM” isimli bir emlak şirketi de bulunuyor. Evli ve iki çocuk babası olan Çakır, ilimizde 5 yıl süreyle İl Ülkü Ocakları Başkanlığı, Yaylak’ın il başkanlığı döneminde de İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.