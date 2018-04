Hasan Soba vekil aday adayı oldu

AKP Gebze eski İlçe Başkanı Hasan Soba, milletvekilliği aday adaylığı için başvurusunu AKP Kocaeli İl Başkanlığına teslim etti.

Soba adaylığını şu sözlerle duyurdu:

"Partimizin kuruluşundan itibaren, Gençlik Kollarıyla başlayıp İlçe Başkanlığına kadar gelen sürecin her kademesinde ayrı heyecan ve özveriyle çalışıp, partimizin vizyon ve misyonlarına bağlı kalarak verilen görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalışmış bulunmaktayım. Şimdi ise yine aynı heyecan ve azimle yeni Türkiye yolunda partimizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda ülkemize en iyi hizmeti yapabilmek, siz değerli dava arkadaşlarıma ve tüm milletimize her daim her konuda yardımcı olmak, İlçemizi, İlimizi ve Ülkemizi en iyi yerlere getirmek amacı ile 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Milletvekilliği Genel Seçiminde aday adaylığı başvurumu Allahın izni ile bugün yapmış bulunmaktayım... İnşallah bu kutlu dönemin, siz ak gönüllü dava arkadaşlarımın teveccüh ve desteği, Yüce Yaradanın takdiri ile en hayırlı bir şekilde sonuçlanacağına inancım tamdır. Niyetlenmiş olduğum bu hayırlı ve önemli görevde desteklerinizi bekler sevgi ve hürmetlerimi sunarım..."