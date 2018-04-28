Afrin türküsünü hiç dinlediniz mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehitlikte dua ettiği ve kamuflajıyla askeri selamladığı görüntülerin yer aldığı "Milletin Duası" adlı türkü için ünlü isimler bir araya geldi. Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere vatan müdafaası için mücadele eden tüm askerlere ithaf edilen eseri, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurdoğlu, Yavuz Bingöl, Sibel Can, Seda Sayan, Alişan, Fettah Can, Kutsi, Metin Şentürk ve Elif Buse Doğan birlikte seslendirdi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz'ın söz ve müziğini hazırladığı türkünün aranjesini ise Mete Artun yaptı.

KLİP YAYINDA

"Milletin duasında mazhar olmuş bütün vatan evlatlarına" yazısının da dikkati çektiği eserin klibi televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Operasyonlarda şehit düşen askerleri yad etmek, gaziler ile millete şükran sunmak, dualarıyla milletin yanında olanlara teşekkür etmek amacıyla hazırlanılan klipte, Türk askerinin operasyon görüntülerinin yanı sıra sanatçıların stüdyodaki çekimlerine de yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay’da sınır karakolunu ziyareti ve kamuflajıyla askeri selamlamasının da yer aldığı klip, şehitliği ziyaret eden Erdoğan'ın dua ettiği görüntülerle son buluyor.