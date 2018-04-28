Türkiye’nin ilk ve gerçek outlet merkezi Outlet Center İzmit’te, her yıl tekrarlanarak geleneksel hale gelen Ucuzluk Panayırı kampanyasının 40.’sı, 13 Nisan 2018 Cuma günü başladı. 29 Nisan akşamına kadar planlanan 40. Geleneksel Ucuzluk Panayırı kampanyası müşterilerden gelen yoğun istek üzerine, 01 Mayıs 2018 Salı günü akşamına kadar uzatıldı. Ucuzluk Panayırında dünyaca ünlü markalar inanılmaz panayır fiyatlarıyla satışa sunuluyor.
Bugün 10:36 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:43 TSİ )
Ucuzluk panayırı, yoğun istek üzerine uzatıldı!
Outlet Center İzmit 40. Geleneksel Ucuzluk Panayırı kampanyası yoğun istek üzerine 01 Mayıs akşamına kadar devam edecek!
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Bugün 10:36 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz