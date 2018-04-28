Ucuzluk panayırı, yoğun istek üzerine uzatıldı!

Türkiye’nin ilk ve gerçek outlet merkezi Outlet Center İzmit’te, her yıl tekrarlanarak geleneksel hale gelen Ucuzluk Panayırı kampanyasının 40.’sı, 13 Nisan 2018 Cuma günü başladı. 29 Nisan akşamına kadar planlanan 40. Geleneksel Ucuzluk Panayırı kampanyası müşterilerden gelen yoğun istek üzerine, 01 Mayıs 2018 Salı günü akşamına kadar uzatıldı. Ucuzluk Panayırında dünyaca ünlü markalar inanılmaz panayır fiyatlarıyla satışa sunuluyor.