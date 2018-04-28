TIR, park halindeki 7 otomobili biçti

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 yan yol Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 41 GC 889 plakalı TIR, Ankara Caddesi üzerinde seyir halindeyken sağlı sollu çift sıra park eden araçların arasından geçmeye çalıştı. Bu sırada yakıt deposu park halindeki araçlara takılan TIR, park halinde olan 7 otomobili biçti. Yaşanan kazada otomobillerde kimsenin olmaması sayesinde yaralanan olmazken, otomobillerin çoğu kullanamaz hale geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, deposu delinen TIR'dan yola akan yakıtın tutuşmaması için güvenlik önlemi alındı. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılması ile tekrardan trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.