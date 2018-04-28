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TIR, park halindeki 7 otomobili biçti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dar yolda giren TIR, lastik fabrikası işçilerine ait yol kenarında park halinde bulunan 7 otomobili biçti.

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Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 yan yol Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 41 GC 889 plakalı TIR, Ankara Caddesi üzerinde seyir halindeyken sağlı sollu çift sıra park eden araçların arasından geçmeye çalıştı. Bu sırada yakıt deposu park halindeki araçlara takılan TIR, park halinde olan 7 otomobili biçti. Yaşanan kazada otomobillerde kimsenin olmaması sayesinde yaralanan olmazken, otomobillerin çoğu kullanamaz hale geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, deposu delinen TIR'dan yola akan yakıtın tutuşmaması için güvenlik önlemi alındı. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılması ile tekrardan trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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Yorumlar

(1)
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Izmitli - otoparkı geniş olmayan.ve işçilerin.iki adım fazla yurumekten cekindiği fabrika

Yanıtla . 0Beğen 28 Nisan 12:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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