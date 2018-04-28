'Dev Projeler'i ayakta tutuyor

Berdan Civata'nın 39 yıl önce 5 kişi ile başlayan başarı öyküsü, ilham kaynağı olacak türden. Türkiye'nin yanı sıra yaklaşık 10 ülkede daha adını duyuran Berdan Cıvata, sektöre 150 metrekare alanla adım attı. Başarılı işlere ardı ardına imza atan firma kısa sürede adını duyurarak, Türkiye ve dünyadaki bir çok projelerin aranan ismi oldu. 36'sı mühendis 260 kişiye istihdam sağlayan Berdan Cıvata, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan 'Turquality' programına da dahil oldu. Enerji, çelik yapılar, rafineler, petro-kimya, inşaat, tersanecilik, havaalanları, hangarlar, asma köprüler, demiryolları, tünel, baraj inşaatları ve rüzgar enerji santralleri gibi sektörler için cıvata, saplama, dişli çubuk ve somun üretimi yapan Berdan Cıvata, Avrupa’nın en uzun ikinci köprüsü olan İzmit Osmangazi Köprüsü’nün ayaklarını taşıyan 10 metre boyda, 780 kg ağırlıkta ankarajlarını üretim için yeterlilik belgesi alan 3 firmadan birisi olurken bugün ise dünyanın en uzun köprüsü olacak Çanakkale 1915 Köprüsü’nün benzer saplamalarını 12 metre boyda, 950 kg ağırlıkta üretmek üzere Türkiye’den teklif veren tek firma olma özelliğine sahip.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Atatürk Havaalanı dış hatlar terminalı hangarlarında da imzası olan firma aynı zamanda, Mekke-Medine Haremeyn istasyonlarının alt yapısındaki ankeraj cıvatalarından, üst yapıdaki daldırma galvanizli 10.9 kalite cıvatalarına kadar tüm bağlantı elemanlarını üretti. Asrın Projesi olarak nitelendirilen denizin 250 metre altından, Anamur’dan Kıbrıs’a 80 kilometre uzunlukta içme suyu projesinde, 1,6 m çaplı boruların bağlantı elemanlarını ve paslanmaz saplama ve cıvatalarının yanında deniz suyu içerisinde 100-150 yıl paslanmaya dayanıklı özel bir kaplama ile korunan 10.9 kalite çelik cıvata, somun ve saplamaları da üretti. Bu çok uzun ömürlü kaplama, tuz testi korozyonuna 6 bin 500 saat, yani tam 270 gün dayanımlı. Aynı zamanda Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ ÇEKME TESİSİ

Laboratuvarında ise yalnız Türkiye’nin değil, 500 ton kapasitesi ile Avrupa’nın en güçlü çekme testi cihazının ve en güçlü tork testi cihazına sahip. Müşteri ihtiyaçlarını dikkate alarak, kaliteden ödün vermeden ürün geliştiren ve ticari başarının sürekliliğini sağlayan firma, Türkiye'de ve yurt dışında yapılan 'dev' projelere de imzasını atıyor. ISO, EN, DIN, ASTM normları ve müşteri taleplerine göre üretim yapan Berdan Cıvata; ISO, EN 17025'e göre Türkak’tan Akredite Test Laboratuvarı, sıcak ve soğuk cıvata üretim tesisleri, otomatik somun üretim tesisleri yanında ısıl işlem tesisi, elektro galvaniz, sıcak daldırma galvaniz ile çinko lamel kaplama tesisleri ile tam entegre bir cıvata fabrikası Türkiye ve yurtdışı pazarlarında büyük bir paya sahip. Firma ayrıca, sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk projesi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamış bir kuruluştur.

MOTİVASYON EN ÖNEMLİ BAŞARI KAYNAĞI

Ayrıca, birçok kişiye ekmek kapısı olan Berdan Cıvata, başarılarının arkasında özverili çalışan elemanları olduğunu düşünüyor. Yıllardır çalışanlarıyla aile ortamı oluşturan firma, motivasyon gecelerinin başarı oranını artırdığına inanıyor.