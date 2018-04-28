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Avukat Enver Zengin AKP'den aday adayı

Avukat Enver Zengin , AKP Kocaeli'den milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı.

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AKP'de millevekili aday adaylığı başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Önceki gün adaylık başvuru formunu alan Avukat Enver Zengin, bugün yakın dostları ile birlikte AKP Kocaeli İl Başkanlığına gelerek gerekli belgeleri Seçim Komisyon Başkanı Ahmet Berberoğlu'na teslim etti.

ENVER ZENGİN KİMDİR?

1987 Kocaeli doğumlu. Ortaöğretim ve liseyi Kocaeli’de okuyan Zengin, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2009’da avukatlık yeminini ettikten sonra abisi Raşit Zengin’in 2004 yılında kurduğu Zengin Hukuk Bürosu’nda avukatlık, hukuk müşavirliği ve arabuluculuk faaliyetini icra etmeye başladı. Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeliği, KKTC’ de yayın yapan çeşitli mecralarda köşe yazarlığı, Kocaeli Ahilik Kültürünü Araştırma Tanıtma ve Yaşatma Derneğinde Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, Kocaeli Toplumsal Dayanışma Derneği Kurucu Üye ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Başiskele İHH Kurucu Ana Kademe İlçe Başkanlığı ve ODAK İnsiyatifi üyelikleri yapan Zengin, orta derecede İngilizce bilmekte. Enver Zengin evli ve bir çocuk babası.

Bugün 11:07 TSİ - Siyaset

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