Belediye meclis üyesi, önce istifa etti sonra adaylığını açıkladı!

Darıca Belediye Meclis üyeliğinden istifa eden Cem Hikmet Çeliker, AKP Kocaeli İl binasına gelerek milletvekili aday adaylığı için başvuru belgelerini teslim etti.
ÇELİKER KİMDİR?
1977 Siirt doğumlu Çeliker evli ve 1 çocuk babasıdır. Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Çeliker, Darıca’da inşaat ve akaryakıt sektöründe iş hayatına devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz