Tülay Çırak, milletvekili adaylığını yarın açıklayacak

Tülay Çırak AKP Kocaeli'den milletvekili aday adayı olmaya hazırlanıyor. Çırak, yarın 15.30'da AKP Kocaeli İl binasına gelerek burada başvuru belgesini Seçim Komisyon Başkanı Ahmet Berberoğlu'na teslim edecek.
TÜLAY ÇIRAK KİMDİR?
1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1990 yılından bu yana İzmit’te yaşıyor. Eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Aile şirketinde genel müdür yardımcılığı ve yöneticilik yapıyor. Aynı zamanda birçok vakıf ile sivil toplum kuruluşlarında üyeliğim ve faaliyetlerde bulunuyor. Kapatılan HAS Parti İl yönetiminde görev aldı. Geçtiğimiz dönem genel seçimlerde 3. sıradan milletvekili adayı oldu. HAS Parti’nin feshedilmesinin ardından Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile birlikte AK Parti’ye katıldı. Aslen Rizeli ve bekar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz