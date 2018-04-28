Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:50 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 13:36 TSİ )

Tülay Çırak, milletvekili adaylığını yarın açıklayacak

Tülay Çırak AKP Kocaeli'den milletvekili aday adayı olmaya hazırlanıyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Tülay Çırak AKP Kocaeli'den milletvekili aday adayı olmaya hazırlanıyor. Çırak, yarın 15.30'da AKP Kocaeli İl binasına gelerek burada başvuru belgesini Seçim Komisyon Başkanı Ahmet Berberoğlu'na teslim edecek.

TÜLAY ÇIRAK KİMDİR?

1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1990 yılından bu yana İzmit’te yaşıyor. Eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Aile şirketinde genel müdür yardımcılığı ve yöneticilik yapıyor. Aynı zamanda birçok vakıf ile sivil toplum kuruluşlarında üyeliğim ve faaliyetlerde bulunuyor. Kapatılan HAS Parti İl yönetiminde görev aldı. Geçtiğimiz dönem genel seçimlerde 3. sıradan milletvekili adayı oldu. HAS Parti’nin feshedilmesinin ardından Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile birlikte AK Parti’ye katıldı. Aslen Rizeli ve bekar.

Bugün 11:50 TSİ - Siyaset

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Perinçek için 100 Bin imza arıyorlar! mask
Perinçek için 100 Bin imza arıyorlar!
Serhat Duyar’a Sivas’tan büyük destek! mask
Serhat Duyar’a Sivas’tan büyük destek!
Kemal Köse aday adayı oluyor mask
Kemal Köse aday adayı oluyor
Belediye meclis üyesi, önce istifa etti sonra adaylığını açıkladı! mask
Belediye meclis üyesi, önce istifa etti sonra adaylığını açıkladı!
AKP'de ilk kadın aday, başvurusunu yaptı! mask
AKP'de ilk kadın aday, başvurusunu yaptı!
AKP'de şu ana kadar vekil başvurusu yapan tüm isimler bu haber! mask
AKP'de şu ana kadar vekil başvurusu yapan tüm isimler bu haber!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
O oto yıkamacıya mühür vuruldu! mask
O oto yıkamacıya mühür vuruldu!
KOÜ’den 3 istifa mask
KOÜ’den 3 istifa
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti! mask
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti!
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti! mask
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti!
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor! mask
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor!
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te mask
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te

GALERİ

Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi! mask
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi!
Antalya’da Körfez rüzgarı! mask
Antalya’da Körfez rüzgarı!
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı mask
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı
Ustalardan ilk Zafer! “3-1” mask
Ustalardan ilk Zafer! “3-1”
Şemsettin Ceyhan istifa etti! mask
Şemsettin Ceyhan istifa etti!
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği… mask
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği…
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL