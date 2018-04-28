Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:56 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 15:48 TSİ )

Suriyeli işçinin üzerine kalas düştü!

Gebze'de inşaatın birinci katından dökülen kalasların altında kalan Suriye uyruklu inşaat işçisi yaralandı.

Video için play'e tıklayın

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzelevler Mahallesi Doğan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cesim El C. isimli Suriye uyruklu inşaat işçisi, inşaatın yan kısmında çalışırken inşaatın birinci katından aşağıya dökülen kalaslar üzerine düştü. Dökülen kalasların altında kalan işçi yaralandı. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Cesim El C.’yi sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin ve inşaat işçilerinin çabaları ile kısa süre sonra kalasların altından çıkartılan Cesim El C., sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cesim El C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Bugün 11:56 TSİ - Asayiş

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Babanın acı feryadı yürekleri parçaladı! mask
Babanın acı feryadı yürekleri parçaladı!
Direğe atılan çöpler faciaya neden oluyordu mask
Direğe atılan çöpler faciaya neden oluyordu
İş adamı, tecavüzden 13 yıl hapse çarptırıldı! mask
İş adamı, tecavüzden 13 yıl hapse çarptırıldı!
Suriyeli işçinin üzerine kalas düştü! mask
Suriyeli işçinin üzerine kalas düştü!
Şenol Güneş'in kafasına çakmak atan Kocaelili çıktı! mask
Şenol Güneş'in kafasına çakmak atan Kocaelili çıktı!
Sinirini arabasından çıkardı! mask
Sinirini arabasından çıkardı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
O oto yıkamacıya mühür vuruldu! mask
O oto yıkamacıya mühür vuruldu!
KOÜ’den 3 istifa mask
KOÜ’den 3 istifa
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti! mask
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti!
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti! mask
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti!
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor! mask
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor!
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te mask
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te

GALERİ

Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi! mask
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi!
Antalya’da Körfez rüzgarı! mask
Antalya’da Körfez rüzgarı!
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı mask
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı
Ustalardan ilk Zafer! “3-1” mask
Ustalardan ilk Zafer! “3-1”
Şemsettin Ceyhan istifa etti! mask
Şemsettin Ceyhan istifa etti!
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği… mask
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği…
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL