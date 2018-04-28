Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:04 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:08 TSİ )

Başkan Üzülmez’den Uefa 2024’e destek

Eylül 2018’de belirlenecek olan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024)  statları arasında Kocaeli de yer aldı. Kocaeli tanıtımında ise stadın yakınındaki Kartepe ilçesi ön plana çıktı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye'nin de ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalleri için hazırlanan dosyada yer alacak şehir ve statlarla ilgili karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun EURO 2024 için belirlediği şehir ve statlar şöyle: İstanbul (Atatürk Olimpiyat Stadı ve Türk Telekom Stadı), Bursa (Bursa BŞB Stadı), Antalya (Antalya Stadı), Eskişehir (Yeni Eskişehir Stadı), Gaziantep (Gaziantep Stadı), Konya (Konya BŞB Stadı), Trabzon (Medical Park), Kocaeli (Yeni Kocaeli Stadı), Ankara (Yeni Ankara Stadı). Öte yandan TFF'nin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyası UEFA'ya teslim edildi.

TEKNOLOJİ, SANAYİ, TURİZM VE KÜLTÜR KENTİ…

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan Avrupa Futbol Şampiyonası tanıtım broşüründe Kocaeli için hazırlanan tanıtım dosyasında, Kartepe kapak oldu. Broşürde “Kocaeli; Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan Marmara Denizi’nin ve Marmara Bölgesi’nin doğusunda yer alan bir kenttir. 3.623 kilometrekare yüzölçümüne sahip Kocaeli’nin nüfusu 1,7 milyondur. Bunun yanı sıra Derince Limanı'yla da dünyanın dört bir yanına deniz yolu bağlantısı kurulmuştur. Yüzölçümü açısından küçük bir il olan Kocaeli, gerek sanayi sektöründeki üretim ve katma değer, gerekse bu sektörde çalışan insan açısından sadece Türkiye için değil, dünya için de ilginç bir örnektir. Doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, Kartepe kayak merkezi ve tarihi eserlerinin yanında Karadeniz ve Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile Kocaeli ticaret, kültür ve turizm açısından da ayrı bir önem taşımaktadır” yazılarına yer verildi.

EYLÜL'DE BELLİ OLACAK…

UEFA Yönetim Kurulu'nun EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi Eylül 2018'de açıklayacağı belirtildi. EURO 2024’e aday olan Türkiye resmi internet sitesi http://www.euro2024adayiturkiye.com/Euro2024Adaylik/?dil=tr hazırlanan tanıtım kataloğunda, Kartepe’nin önemli bir yer tutması dikkat çekiyor. Türkiye’nin EURO 2024’de aday olmasının çok önemli bir organizasyon olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Bu büyük organizasyonda kentimizin de yer alması çok önemlidir. Kartepemizin, Kocaeli’nin tanıtımında öncelikli gösterilmesi bizleri sevindirmiştir. Bizlerde bu büyük organizasyonda üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Bu şampiyona dünya arenasında ülkemizin geldiği noktaya göstermesi bakımından çok önemli bir tanıtım aracı olacaktır” ifadelerini kullandı. 

Bugün 12:04 TSİ - Spor

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Martı ilk senesinde şampiyonluğa uçtu: 2-1 mask
Martı ilk senesinde şampiyonluğa uçtu: 2-1
Gebze’de tarihi kongre 13 Mayıs’ta yapılacak mask
Gebze’de tarihi kongre 13 Mayıs’ta yapılacak
Köylerin futbol aşkı bir başka! mask
Köylerin futbol aşkı bir başka!
Çayırova - Kartepe Suadiye mask
Çayırova - Kartepe Suadiye
Başkan Üzülmez’den Uefa 2024’e destek mask
Başkan Üzülmez’den Uefa 2024’e destek
İzmit Belediye güreçileri Süper Lig’e yükseldi… mask
İzmit Belediye güreçileri Süper Lig’e yükseldi…
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
O oto yıkamacıya mühür vuruldu! mask
O oto yıkamacıya mühür vuruldu!
KOÜ’den 3 istifa mask
KOÜ’den 3 istifa
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti! mask
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti!
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti! mask
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti!
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor! mask
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor!
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te mask
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te

GALERİ

Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi! mask
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi!
Antalya’da Körfez rüzgarı! mask
Antalya’da Körfez rüzgarı!
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı mask
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı
Ustalardan ilk Zafer! “3-1” mask
Ustalardan ilk Zafer! “3-1”
Şemsettin Ceyhan istifa etti! mask
Şemsettin Ceyhan istifa etti!
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği… mask
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği…
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL