Başkan Üzülmez’den Uefa 2024’e destek

Türkiye'nin de ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalleri için hazırlanan dosyada yer alacak şehir ve statlarla ilgili karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun EURO 2024 için belirlediği şehir ve statlar şöyle: İstanbul (Atatürk Olimpiyat Stadı ve Türk Telekom Stadı), Bursa (Bursa BŞB Stadı), Antalya (Antalya Stadı), Eskişehir (Yeni Eskişehir Stadı), Gaziantep (Gaziantep Stadı), Konya (Konya BŞB Stadı), Trabzon (Medical Park), Kocaeli (Yeni Kocaeli Stadı), Ankara (Yeni Ankara Stadı). Öte yandan TFF'nin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyası UEFA'ya teslim edildi.

TEKNOLOJİ, SANAYİ, TURİZM VE KÜLTÜR KENTİ…

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan Avrupa Futbol Şampiyonası tanıtım broşüründe Kocaeli için hazırlanan tanıtım dosyasında, Kartepe kapak oldu. Broşürde “Kocaeli; Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan Marmara Denizi’nin ve Marmara Bölgesi’nin doğusunda yer alan bir kenttir. 3.623 kilometrekare yüzölçümüne sahip Kocaeli’nin nüfusu 1,7 milyondur. Bunun yanı sıra Derince Limanı'yla da dünyanın dört bir yanına deniz yolu bağlantısı kurulmuştur. Yüzölçümü açısından küçük bir il olan Kocaeli, gerek sanayi sektöründeki üretim ve katma değer, gerekse bu sektörde çalışan insan açısından sadece Türkiye için değil, dünya için de ilginç bir örnektir. Doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, Kartepe kayak merkezi ve tarihi eserlerinin yanında Karadeniz ve Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile Kocaeli ticaret, kültür ve turizm açısından da ayrı bir önem taşımaktadır” yazılarına yer verildi.

EYLÜL'DE BELLİ OLACAK…

UEFA Yönetim Kurulu'nun EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi Eylül 2018'de açıklayacağı belirtildi. EURO 2024’e aday olan Türkiye resmi internet sitesi http://www.euro2024adayiturkiye.com/Euro2024Adaylik/?dil=tr hazırlanan tanıtım kataloğunda, Kartepe’nin önemli bir yer tutması dikkat çekiyor. Türkiye’nin EURO 2024’de aday olmasının çok önemli bir organizasyon olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Bu büyük organizasyonda kentimizin de yer alması çok önemlidir. Kartepemizin, Kocaeli’nin tanıtımında öncelikli gösterilmesi bizleri sevindirmiştir. Bizlerde bu büyük organizasyonda üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Bu şampiyona dünya arenasında ülkemizin geldiği noktaya göstermesi bakımından çok önemli bir tanıtım aracı olacaktır” ifadelerini kullandı.