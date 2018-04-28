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İzmit Belediye güreçileri Süper Lig’e yükseldi…

İzmit Belediyespor güreş takımı, Ankara’da düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler 1.Lig Serbest Güreş final maçlarında başarı elde ederek Süper Lig’e yükseldi.

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Ankara Yaşar Doğu Güreş Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda, İzmit Belediyespor güreşçileri, yarı finalde rakibi Kızılcahaman Anadolu GSK’yı yenerek finale yükseldi. Finalde ise bir başka temsilcimiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile karşılaşan İzmit Belediyespor, yenilmesine rağmen Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi. İzmit Belediyespor Güreş Koordinatörü Ömer Aslantaş“ takımımızın Süper Lige çıkmasından dolayı çok mutluyuz. Ankara’da büyük başarı elde eden takımımızı ve antrenörümüz Şener Sar’ı tebrik ediyorum. Takımımızı kurarken Süper Ligi hedeflemiştik ve hedefimize ulaştık. Bundan sonra da daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Bizleri her zaman destekleyen İzmit Belediye Başkanımız sayın Dr. Nevzat Doğan’a ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bugün 12:15 TSİ - Spor

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