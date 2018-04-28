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Köylerin futbol aşkı bir başka!

Gölcük Köyler Arası Futbol Turnuvası, renkli maçlara sahne oluyor

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İlçede bulunan köyler arasındaki dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirmek adına düzenlenen, “Gölcük Köyleri Arası 2. Futbol Turnuvası”, Denizevler'de bulunan Metin Uzuner Spor Tesisleri'nde yapılan açılış töreniyle başladı. Açılışta şöhretler maçıyla birlikte ilk maçlar da oynandı. Açılıştaki Şöhretler maçında, Muhtarlar ile Protokol arasındaki gösteri mücadelesi, renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvaya Şevketiye, Hamidiye, Beylik, Mamuriye, Siretiye, Ümmiye, Hasaneyn, Nimetiye, Sarı Su (Hacı Osman), Nüzhetiye, Lütfiye ve Selimiye köyleri katıldı.

GÖSTERİ MAÇI KEYİF VERDİ

Açılış törenine Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, Gölcükspor Kulüp Başkanı Ahmet Şahin, Gölcük Köyleri Derneği ve Tertip Komitesi Başkanı Ergun Uzuner ile çok sayıda futbolsever ve davetli katıldı.

BAŞLAMA VURUŞU PROTOKOLDEN…

Muhtarlar ile Protokolün oynadığı gösteri maçından sonra, Köyler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası, Sarı Su ile Lütfiye arasında oynanan açılış maçıyla başladı. Açılış maçının başlama vuruşunu Kaymakam Altıntaş ve Başkan Ellibeş birlikte yaptı. Gölcük Köyleri Dayanışma Derneği Başkanı Ergun Uzuner, tüm sporseverleri ve futbolseverleri, Metin Uzuner Tesisleri’nde devam eden turnuva maçlarına davet etti. Metin Uzuner Stadı’nda oynanan maçı, Sarı Su önünde maçı 5-2 kazanan Lütfiye Turnuvaya galibiyetle paylaştı. Turnuvanın 2. maçında ise Selimiye Köyü, Ümmiye Köyü’nü 2-0 yendi. İlk akşam oynanan maçların sonuçları şöyle: Hamidiye Gençlikspor-Hasaneyn: 1-1, Siretiye Köyü- Nüzhetiye Köyü: 4-2, Mahmuriye Köyü-Şevketiye Köyü: 2-0.

Bugün 12:17 TSİ - Spor

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