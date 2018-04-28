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Gebze’de tarihi kongre 13 Mayıs’ta yapılacak

3 Haziran 2017 tarihinde yapılan kongre sonucunda 3.Lig’e yükselen Gebzespor’a başkan olan Yusuf Öztürk, yönetim kurulu ile yaptığı istişare sonucunda 13 Mayıs tarihinde kongre kararı aldı.

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İlk toplantıda çoğunluk sağlanma ihtimali olmadığı için mevcut yönetim 20 Mayıs cumartesi günü için hazırlık yapacak.

5 YIL ARADAN SONRA…

BAL 11.Grup’ta şampiyon olan, ardından finalde Altınova’yı 1-0 yenerek 5 yıl aradan sonra 3.Lig’e ‘merhaba’ diyen Gebzespor’da gözler kongreye çevrildi. Mor-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul Toplantısı’nın ilk oturumunun 13 Mayıs Pazar günü saat 15.00’de Gebzespor İlker Çakır Tesisleri’nde yapılacağı öğrenildi. İlk oturumda çoğunluğun sağlamaması halinde ise kongre 20 Mayıs’ta aynı yer ve aynı saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevi bırakacağının sinyalini veren mevcut başkan Yusuf Öztürk’ün, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’le yapacağı görüşmeden sonra kararını vereceği öğrenildi.

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