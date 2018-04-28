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Bugün 12:23 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:23 TSİ )

Yaşar Şen, aday adayı!

Yaşar Şen, milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

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AKP Kocaeli İl binasına gelen Yaşar Şen, engelli statüsünde milletvekili aday adaylığına başvuru yaptı. Şen, evraklarını Aday Adayı Komisyonu Başkanı Ahmet Berberoğlu’na teslim etti.

YAŞAR ŞEN KİMDİR?

1969 Kocaeli doğumlu olan Şen, Karamürsel Ereğli'de ikamet ediyor. Gölcük Tersane Emeklisi olan Şen, lise
mezunu ve bekar.

Bugün 12:23 TSİ - Gündem

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