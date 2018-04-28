Yaşar Şen, aday adayı!

AKP Kocaeli İl binasına gelen Yaşar Şen, engelli statüsünde milletvekili aday adaylığına başvuru yaptı. Şen, evraklarını Aday Adayı Komisyonu Başkanı Ahmet Berberoğlu’na teslim etti.
YAŞAR ŞEN KİMDİR?
1969 Kocaeli doğumlu olan Şen, Karamürsel Ereğli'de ikamet ediyor. Gölcük Tersane Emeklisi olan Şen, lise
mezunu ve bekar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz