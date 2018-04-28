AKP'de 6 vekil, yeniden aday adayı!

Geçtiğimiz günlerde AKP’de milletvekilliği aday adaylığı için başvurular alınmaya başladı. Aday adayları partiye gelip başvuru formunu alabilecekleri gibi internetten de formu indirebiliyor. AKP’de Başbakan Yardımcısı Fikri Işık dışındaki mevcut Kocaeli milletvekilleri, başvurularını bugün il binasına gelerek yaptı. Vekillerin başvuru yaptığı esnada il binasında çok sayıda partili hazır bulundu.

TEK YÜREK OLACAĞIZ

İlk olarak konuşan Zeki Aygün, “Görev istenmez verilir mantığı ile hareket ettik. Alınan kararı uygulamak açısından seçim bizim için çok önemli. İnşallah bu bir ay içerisinde bunu yapmak için mücadele edeceğiz” dedi. Daha sonra konuşan AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “3 yıl milletvekili yaptık. Bir darbe girişimini püskürttük. İki büyük operasyonu başarılı bir şekilde yaptık. Erken seçimin tarihi bir karar ve doğrudur. Hodri meydan dedik. Er meydanına çıkın dedik. Er meydanında er yok. Er meydanına çıkmalarını tavsiye ediyorum. Çıkanlar da er mi onları size bırakıyorum. 24 Haziran’da tek yürek olarak bertaraf edeceğimizi düşünüyorum” sözlerini kullandı.

TIPIŞ TIPIŞ GİDECEKSİNİZ DEDİ

Ardından konuşan İlyas Şeker, “Zaman çok hızlı geçiyor. Allah nice başarıları partimize nasip etsin. Kocaeli teşkilatları olarak çok iyi konumdayız. Her zaman Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Bu seçim gerçekten çok önemlidir. Hep birlikte bir anaysa değişikliği yaptık. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiliyor. Muhalefete bakıyoruz herkes Recep Tayyip Erdoğan’a karşı bir ittifak yapmaya çalıştılar ama başaramadılar. Kılıçdaroğlu, 15 vekiline tıpış tıpış İYİ Parti’ye gideceksiniz dedi. Ama bu millet bunları 24 Haziran’da tıpış tıpış gönderecek. Biz gece gündüz demeden çalışmak zorundayız” şeklinde konuştu.

ÜLKE TARİHİNİN EN ÖNEMLİ SEÇİMLERİNDEN

Ardından konuşan Mehmet Akif Yılmaz, “Şahsım adına 3 yıl doldu. Kocaeli halkını temsilen 3 yıldır TBMM’de yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu noktada Kocaeli’mize iktidar partisi olarak, şehrimizi kalkındırmak adına inşallah bu görevi gerçekleştirmek gayretinde olduk. Biz sorun çözen bir iktidarız. Milletimizin teveccühü de bu yönde oldu. Hala Türkiye’nin geleceğine ümit ışığı olacak bir muhalefet partisiyle karşılaşmadı bu millet. Söylemleriyle ümitsizlik saçan bir muhalefet partisi var. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden inşallah bu milletin başını eğdirmeyen bir sonuçla çıkacağız. Hep birlikte yürüyüşümüze kenetlenerek kutlu yürüyüşe devam edeceğiz” diye konuştu.

DEĞİŞİM ÖNCÜSÜ OLAN PARTİNİN NEFERLERİYİZ

Ardından söz alan Sami Çakır, “Beraber yol yürümekten duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Aslında 24 Haziran için hayırlı olsun. Bir dua ile yola çıkıyoruz. Müracaat eden bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bütün arkadaşlarım Türkiye’nin geleceği için kendi çapında çalışacak. Bizim sadece takdiri millete bıraktığımızı müracaat ediyoruz. Biz 16 yıldır değişimin öncüsü olan bir partinin neferleriyiz. Allah yardımcımız olsun” dedi.

DAVAMIZI MİLLETİMİZE ANLATACAĞIZ

Son olarak konuşan Cemil Yaman, “Bütün sözler söylendi bize de amin demek kaldı. Biz kutlu davanın neferleriyiz. Bizim için mevkilerin önemi yok asıl olan bu millettir. Mazlum hakların lideri olan Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız biz. Bize başka görev verilir başımızın gözümüzün üstüne. Bizim için sizlerle bu davada olmak onurdur. 24 Haziran seçimleri bu milletin en önemli seçimi. Biz daha önce Güneş Motel olaylarını yaşadık. Biz şimdi bunun 2018 versiyonunu yaşadık. Bu millet ne dediyse biz onu yaptık. Biz AKPliler olarak gecemizi gündüzümüze katıp davamızı milletimize anlatacağız” şeklinde konuştu.

CEMİL YAMAN

16 Temmuz 1970'te Ağrı'da doğdu. Yönetici; İşletme Fakültesi mezunudur. Siyaset Bilimi alanında yüksek lisansına ve AÖF Kamu Yönetimi 4. sınıfta eğitimine devam etmektedir. 2009-2014 yılları arasında Dilovası Belediye Başkanlığı yaptı. Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğü ve Dilovası Belediyesinde yöneticilik görevlerinde bulundu. Başta MGV olmak üzere birçok STK'da başkanlık yaptı. Fazilet Partisi ve AK PARTİ Dilovası Kurucu Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı görevlerinde bulundu. İyi düzeyde Kürtçe bilen Yaman, evli ve 4 çocuk babasıdır.

MEHMET AKİF YILMAZ

1975'te Ankara'da doğdu. Eğitimci, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisansını tamamladı. Marmara Üniversitesi İslam Tarihi Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. İyi düzeyde Almanca, orta düzeyde Arapça bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU

27 Eylül 1965'te Malatya'da doğdu. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Uzmanı, Yönetici; Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. İyi düzeyde İngilizce bilen Katırcıoğlu, evli ve 2 çocuk annesidir.

SAMİ ÇAKIR

15 Ekim 1958'de Trabzon Of'ta doğdu. Bankacı; Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Genelkurmay'da Tarih Uzmanlığı yaptı. Bank Mellat, Faisal Finans Kurumu, Albaraka Türk Katılım Bankasında çeşitli görevlerde bulundu. Çakır, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ZEKİ AYGÜN

22 Temmuz 1953'te Kocaeli Derince'de doğdu. Elektrik Mühendisi; İDMM Akademisi (Yıldız Teknik Üniversitesi)'ni bitirdi. 1981 yılında Ünka İnş. Tes. San. ve Tic. Ltd. Şirketini kurdu ve 1981 yılından bugüne şirketin yönetim kurulu başkanlığını sürdürdü. AK PARTİ MKYK Üyesidir. 24. Dönemde Kocaeli Milletvekili seçildi. Çevre Komisyonu Üyeliği yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Aygün, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İLYAS ŞEKER

30 Mayıs 1960'ta Erzurum Şenkaya Esenyurt köyünde doğdu. Harita Kadastro Yüksek Mühendisi; Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Kadastro Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Bölümünde yüksek lisans yaptı. İZAYDAŞ ve İSAŞ şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 24. Dönemde Kocaeli Milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce bilen Şeker, evli ve 3 çocuk babasıdır.