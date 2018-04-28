Emre Kahraman, aday adayı!

AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’da milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Kahraman açıklamasında, “2015 Şubat ayından beri il gençlik kolları başkanlığı görevini yapıyorum. Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği önemi bilmektesiniz. Yaptığımız istişareler sonucunda yarın Şemsettin Ceyhan başkanımız ve Şahin Talus başkanımızla milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yapmayı planlıyoruz. Konuyla alakalı önümüzü açan tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. Genel merkezin kararıyla gençlik ve kadın kollarının istifa etmesine gerek yoktu. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu. Kahraman’ın ardından söz alan AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, “Yarın Emre kardeşimiz bize başvurusunu yapacak. Hayırlı olsun” dedi.