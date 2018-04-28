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AKP’de temayül yoklaması 2 Mayıs’ta

AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy basın mensuplarına yaptığı açıklamada temayül yoklamasının 2 Mayıs Çarşamba günü Antikkapı’da saat 10.00 ile 16.00 arası yapılacağını kamuoyuyla paylaştı

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AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy basın mensuplarıyla il başkanlık makamında bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Eryarsoy il başkanı olduktan sonra yaptığı ilk açıklamasında, “2 Mayıs Çarşamba günü temayül yoklamasını Antikkapı’da yapacağız. Teşkilat başkanımız Orhan Uzuner’in başkanlığında sabah saat 10.00 ile 16.00 arasında temayül yoklamamız yapılacak. Genel merkezden gelecek komisyon gelecek. Üyeliği devam eden parti kurucular kurulu üyeleri, il yönetim başkanı ve yönetimi, il gençlik ve kadın kolları başkanları ve yönetimi, il demokrasi hakem kurulu başkan ve üyeleri, il disiplin kurulu başkan ve üyeleri, aday adayı olmayan ve parti üyeliği devam eden eski il başkanları, ilçe yönetim kurulu başkanları ve yönetimleri, ilçelerin kadın ve gençlik kolları başkanları ile yönetimi, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, parti üyesi olan il, ilçe belediye meclis üyeleri ve mahalle başkanlarımız, milletvekilliği yapmış olan ve aday adayı olmayanlar oy kullanacak” ifadelerini kullandı.

2 BİN KİŞİ OY KULLANACAK

Oylamanın nasıl yapılacağını da sözlerine ekleyen Eryarsoy, “Toplam yaklaşık 2 bin kişi temayül yoklamasında oy kullanacak. Bir tercih listesi yapılacak harf listesine göre. Mevcut vekiller olmayacak listede. İl başkanı olacak listede. O listede oy kullanacak olan teşkilat mensuplarımız 13 tercihte bulunacaklar. Oylama işlemi bu şekilde yapılacak. Aday adayı tanıtım toplantısını zaman sıkışıklığından ötürü yapılacak. Temayülde her ilçe için bir sandık kurulacak” sözlerini kullandı.

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Muhabir Ahmet Hazer

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