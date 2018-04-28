Veli-Der ilk kongresini gerçekleştirdi

Veli-Der Kocaeli Şubesi, resmi olarak kuruluşundan 6 ay sonra ilk kongresini gerçekleştirdi. CHP Kocaeli İl Binası’nda gerçekleştirilen kongreye mevcut başkan Göksal Yılmaz’ın yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri, Yapı Yol Sen Şube Başkanı Etem Kartal, CHP eski İl Başkanı Cihat Altunyuva, CHP İzmit İlçe Emek Komisyonu Başkanı Suca Omurca, Eğitim Sendikalarının temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı. 38 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede tek aday olan kurucu başkan Göksal Yılmaz yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede Divan Başkanlığını Necati Kur katip üyeliklerini ise Hasan Türkdönmez ve Gülay Sırdaş yaptı.

KİMSE EĞİTİME BAŞLADIĞI SİSTEMLE MEZUN OLAMADI

Başkanlığa yeniden seçilen Dernek Başkanı Göksal Yılmaz eğitim sistemi ile ilgili endişelerini dile getirerek şu ifadelere yer verdi: “Derneğimizin ilk genel kurulu 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü ve Türkiye’nin seçim atmosferine sokulduğu bir dönemde yapılıyor. Veli Der eşit, bilimsel, laik, parasız, kamusal eğitimi savunur. Eğitim alanında meydana gelen değişim dönüşümü, dünya ve Türkiye’deki siyasal, sosyal, toplumsal, ekonomik, politik sorunlardan, alt üst oluşlardan, bu gelişmelerden ayrı olarak düşünemeyiz. 15 yılda hiçbir öğrenci eğitime başladığı sistem ve müfredatla mezun olamadı. Ortalama çalışma süreleri 2,5 yıl olan 6 bakan değişti. Bu süreçte gittikçe artan bir hızla bilimsel ve pedagojik ölçütlerden uzaklaşıldı. Dört bin tane köy okulu kapandı. Bir milyon öğrenci cemaatlerin elinde. Tarikatlara bağlı yurtların kapasitesinin 380 bin olduğu, bu yurtlarda kalan öğrenci sayısı 224 bin olduğu öğrenildi” dedi.

EĞİTİMİN NİTELİĞİ YERLE BİR EDİLDİ

Yılmaz, “Çocuk istismarı on kat arttı. Çocuk işçi sayısı 2 milyona yaklaştı. Çalışan her 10 çocuktan 8'i kayıt dışı. Okul çağındaki sığınmacı öğrenci sayısı 850 bine ulaştı. Dinselleşme ve ticarileşme, eğitimin niteliğini yerle bir etti. Devlet okullarına ayrılan ödenek 15 yılda yaklaşık %50 oranında düştü, özel okullara verilen kamu kaynakları 8 kat arttı. 2012 yılında çıkarılan 4+4+4 yasasıyla özel okul öncesi eğitim kurumlarında %34,8, özel ilkokullarda %40, özel ortaokullarda %72, özel liselerde ise %182 oranında artış yaşandı. Hukuk, bilim ve insanlık adına ne varsa hepsine birden aykırı olmayı başardılar. Türkiye’de eğitim sistemi dinselleşiyor, giderek Sünni İslam’ın gereklerine uyarlanıyor, diyanet ve cemaatler ticaretten yatak odasına, hangi elle yemek yeme gerektiğinden, işçi grevlerine, evlenme yaşından. neyin helal, neyin haram olduğuna dair yurttaşlara yol gösteriyor.” İfadelerinde bulundu.

BİLİMSEL EĞİTİM İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

Yılmaz, “Okul müdürlüklerine, ilçe milli eğitim müdürlüklerine vakıfların okul içinde veya dışında düzenleyecekleri faaliyetlere katılamayacağını, ders dışında düzenlenen etkinliklere çocuklarının katılması için kendilerinden her etkinlik öncesinde yazılı izin alınması isteklerini içeren bir dilekçe vermelidir. Okul aile birliğinde yer alabiliriz, aynı sorunları yaşayanlarla yan yana gelebiliriz, seçmeli dersler ile ilgili hiçbir dayatmayı kabul etmeyelim, cemaatlere-tarikatlara karşı dikkatli olalım, müfredat değişti kitapları kontrol edelim, belirli gün ve haftalarda yapılacak etkinliklerin içeriğini öğrenelim, çocuğumuzun okulda haklarının neler olduğunu öğrenelim. Karanlığı ışıkla aydınlatabiliriz. Birlikte mücadele ederek birlikte bir yol bularak bu karanlığı aydınlatabiliriz” şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu Asil:

Göksal Yılmaz, Elçin Başak Buyruk, Yeşim Akpınar, Ayşe Irmak, Beyhan Korkmaz

Denetim Kurulu Asil:

Ethem Kartal, Gülden Kanber, Gültekin Keskin