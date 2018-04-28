Serhat Duyar’a Sivas’tan büyük destek!

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı ve Kocaeli milletvekili aday adayı Serhat Duyar, Kocaeli Alperen Ocakları Başkanı Baran Aslan, il yönetim kurulu üyeleri Kadir Engin, Soner Öztürk ve Niyazi Çakır, bugün Sivas’a çıkarma yaptı. BBP’li Serhat Duyar’ın merhum şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun okuduğu Şeyh Edebali Teknik Lisesi (eski adıyla Şarkışla Ortaokulu)’ne bilgisayar sınıfı yapılması için başlattığı çalışma neticelendirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun maddi destekleriyle kurulan bilgisayar sınıfının açılışı için partililer bugün sabahın erken saatlerinde yola çıktı.

İL BİNASINA GİTTİLER

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket eden partililer, sabahın erken saatlerinde Sivas’a ulaştı. BBP’li Kocaeli heyeti ilk olarak partilerinin Sivas il başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut ve yöneticiler de hazır bulundu. BBP Kocaeli Milletvekili aday adayı Serhat Duyar, başkana hediye takdim etti. Sivas il başkanı Bulut ise kendi şehirlerine bilgisayar sınıfı kazandıran Serhat Duyar’a ve belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.

DUYAR’A SİVAS’TAN DESTEK GELDİ

Ziyarette konuşan BBP İl Başkanı Uğur Bulut, “Milletvekili aday adaylığınızı büyük bir mutlulukla kutluyorum. Eğer ki listede yer alırsanız, biz de size destek sözü veriyoruz. Kocaeli’de yaşayan Sivaslı hemşerilerimiz çok fazla. Milletvekili aday listesinde olmanız durumunda buradan giden bir heyette size eşlik edecektir. Sizin Meclis’e gitmeniz için gerekli tüm desteği verecektir” diye konuştu. Milletvekili adayı Serhat Duyar ise memnuniyetle Sivas’tan gelecek ekibi ağırlayacağını belirtti.