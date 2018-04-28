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BTP Kocaeli'den 33 vekil aday adayı

Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can, yaptığı basın açıklamasında 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı listelerini açıkladı.

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Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can, yaptığı basın açıklamasında 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı listelerini açıkladı. Toplam 33 kişinin müracaatının kabul edildiği bilgisini veren Can, evrakların hazırlanıp, BTP Genel Merkezine gönderildiğini de ifade etti.

İşte BTP'nin Kocaeli kadrosu:

1.MUHARREM CAN
2.SEMİH ÜSTÜNER
3.ABDULLAH ERDEM
4.FİLİZ ÜSTÜNER
5.FATMA BARUTÇU
6.ALİ OSMAN ÇAKAR
7.CAHİT BARUTÇU
8.YUNUS KILIÇ
9.ZEYNEP ÖRÇEN
10.ŞABAN ÖRÇEN
11.DURSUN AKSU
12.İRFAN BARUTÇU
13.VOLKAN YILMAZ
14.GÜLNUR ULUMAN
15.MÜCELLA BOSTAN
16,MENSUR YILDIRIM
17.MEHMET ÖZKARAASALAN
18.ELİF CAN
19.ORKAN ÇELİK
20.TARIK YILMAZLAR
21.ŞENAY ÇIRAK
22.HATİCE BARUTÇU
23.HAVA ULUMAM
24.ABDUŞKADİR BARUTÇU
25.AYŞE YILMAZLAR
26.TÜRKAN YILMAZLAR
27.RECEP ŞAHİN
28.METİN YILMAZLAR
29.NAGİHAN ÇOŞĞUN
30.YILMAZ ÇOŞĞUN
31.AYTEKİN ŞEN
32.FATMA ŞAHİN
33.NEBAHAT ŞEN

Bugün 14:04 TSİ - Gündem

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