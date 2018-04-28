BTP Kocaeli'den 33 vekil aday adayı

Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can, yaptığı basın açıklamasında 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı listelerini açıkladı. Toplam 33 kişinin müracaatının kabul edildiği bilgisini veren Can, evrakların hazırlanıp, BTP Genel Merkezine gönderildiğini de ifade etti.

İşte BTP'nin Kocaeli kadrosu:

1.MUHARREM CAN

2.SEMİH ÜSTÜNER

3.ABDULLAH ERDEM

4.FİLİZ ÜSTÜNER

5.FATMA BARUTÇU

6.ALİ OSMAN ÇAKAR

7.CAHİT BARUTÇU

8.YUNUS KILIÇ

9.ZEYNEP ÖRÇEN

10.ŞABAN ÖRÇEN

11.DURSUN AKSU

12.İRFAN BARUTÇU

13.VOLKAN YILMAZ

14.GÜLNUR ULUMAN

15.MÜCELLA BOSTAN

16,MENSUR YILDIRIM

17.MEHMET ÖZKARAASALAN

18.ELİF CAN

19.ORKAN ÇELİK

20.TARIK YILMAZLAR

21.ŞENAY ÇIRAK

22.HATİCE BARUTÇU

23.HAVA ULUMAM

24.ABDUŞKADİR BARUTÇU

25.AYŞE YILMAZLAR

26.TÜRKAN YILMAZLAR

27.RECEP ŞAHİN

28.METİN YILMAZLAR

29.NAGİHAN ÇOŞĞUN

30.YILMAZ ÇOŞĞUN

31.AYTEKİN ŞEN

32.FATMA ŞAHİN

33.NEBAHAT ŞEN