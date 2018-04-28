Abdullah Gül, kararını açıkladı!

Abdullah Gül canlı yayında aday olup olmayacağı sorularına son noktayı koydu. 11`inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Adaylığımla ilgili bir süreç söz konusu değil" dedi.

İşte Abdullah Gül`ün o açıklamaları:

"Adaylığım söz konusu değildir" Toplumun büyük bir kesiminden böyle bir talep olursa kaçınmayacağımı belirtmişimdir. Temel Bey`in çabalarını takdirle karşılıyorum. Temel Bey`in çabaları sonrası geniş bir mütabakat olmadığı ortaya çıkmamıştır.Bu nedenle adaylığım söz konusu değildir. Tarih karşısında vicdanen sorumluyum. Hakkımda söylenen bir çok şeylerle ilgili çok konuşmak istemiyorum."Kimseyle şahsi meselem yok" Kimseyle herhangi bir şahsi meselem yok, sıkıntım da yok. Sadece politikalar ve gelecek vizyonu ile ilgileniyorum. Benimle ilgili zaman zaman saygısızlık boyutuna ulaşan açıklamalarına şunu söylüyorum.Benimle ilgili sözlerini avuçlarının aralarına başlarını alarak bir mukayese etsinler. Tavsiyem, uyarım daha yapıcı bir şekilde kampanya yürütülmeli. Türkiye`nin geleceği, hukukun üstünlüğünden, kuvvetler ayrılığının gerçekleşmesinden, liyakat, şeffaflık ve hesap verilebilirlik üzerinden geçiyor."