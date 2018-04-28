Perinçek için 100 Bin imza arıyorlar!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından siyasi partiler seçim çalışmalarına hız verdiler. Cumhurbaşkanlığı için adaylarını belirlemeye çalışan siyasi partilerden Vatan Partisi, Genel Başkanları Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı aday olması için imza kampanyası başlattı. Yürüyüş Yolu üzerine imza kampanyası başlatan Vatan Partililer, Perinçek için 100 Bin imza toplamaya çalışacaklar. Toplanan imzalar YSK’ya gönderilecek.

HAKLARIMIZI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Vatan Partisi Kocaeli İl Başkanı S. Vedat Olguntürk konu ile ilgili yaptığı açıklamada,“Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100.000 imza toplama çalışmalarımız Şubat ayında başlamış olup, bugüne kadar topladığımız 70.000 imza, erken seçim darbesine boyun eğen meclisin kararıyla yok sayılmıştır. İmza verme süresi 4-5-6-7-8-9 Mayıs tarihleri arasına sıkıştırılarak, vatandaşlarımızın imzalarını ilçe seçim kurullarına giderek vermeleri dayatılmıştır. Bu suretle anayasal bir vatandaşlık hakkı olan dilekçe verme hakkımız engellenmeye çalışılmaktadır. Bu yetmezmiş gibi, 6 günlük imza verme süresini ve Vatan Partisi Cumhurbaşkanı adayı sayın Dr. Doğu Perinçek’i tanıtım masası açarak vatandaşımıza anlatmamızı, vatandaşımızı bilgilendirmemizi, idari makamlar engellemektedirler. Korkunun ecele faydası yok. Yıkılıyorsunuz. Ve bu millet yaptıklarınızın hesabını sizden tek tek soracaktır” ifadelerini kullandı.